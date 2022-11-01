Похороны могут быть бюджетными и с премиум-услугами Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Краснодара тратят на похороны близких и родственников самые разные суммы в зависимости от семейного бюджета. Зачастую организацию достойных проводов умерших родные доверяют ритуальным агентствам, потому что сами находятся в состоянии шока и траура. Сравнили три частные похоронные компании города и узнали, сколько стоит умереть в кубанской столице.

Размах похорон зависит исключительно от финансовых возможностей и пожеланий. Все три ритуальные компании Краснодара предлагают эконом-вариант для тех, кто не собирается тратиться на погребение. В скромный так называемый пакет услуг входит: оформление документов, гроб с постельным, металлический крест и доставка тела на кладбище. По минимальному тарифу умершего перевезут на автобусе или «Газели». И стоить это будет от 18 500 до 19 500 рублей – стоимость бюджетных похорон через частные ритуальные агентства примерно на одном уровне.

В стандартном плане тело умершего будет доставлено в автомобиле повышенного класса комфорта – компании предлагают для доставки катафалки Peugeot или Ford. Да и набор услуг при таком заказе расширенный: к тому, что входит в эконом-вариант, прибавляются венки, стулья и вместо металлического креста предлагается деревянный. Все это оценивается в среднем в 35 тысяч рублей.

Все три похоронные организации Краснодара могут организовать погребение по программе «Престиж». В этом случае гроб до кладбища доставит Volkswagen или Mersedes. Вместо атласной ткани деревянная коробка будет обита шелком. На кладбище установят временный навес и подиум, чтобы близкие смогли комфортно проститься с умершим. Разбег цен за эти допуслуги у ритуальщиков уже шире – от 34 500 до 85 500 рублей.

Но и это еще не все. Одна из компаний города предлагает Vip-похороны за 179 тысяч рублей. Тело с почестями доставят к могиле на автомобиле Cadillac. Машину премиум-класса предоставляют в аренду на 4 часа. Маршрут: дом - морг - храм - кладбище - поминки – дом. В услуги входят консультации по вопросу похорон, а для оформления документов сотрудник компании сам приезжает в удобное для вас место. Гроб предоставляют деревянный двухкрышечный. Помимо «элитного» венка в 160 сантиметров, прилагается венок из живых цветов. Да и рабочие по этой программе идут не простые, а vip-бригада грузчиков из 6 человек, только вот об их уникальных способностях на сайте бюро ничего не говорится.

Сколько стоят государственные услуги?

А вот на сайте мэрии Краснодара в апреле этого года за подписью бывшего главы города Андрея Алексеенко было опубликовано постановление об утверждении тарифов на услуги по погребению умерших в муниципальном бюро. В приложении указаны цены в два раза ниже тех, которые запрашивают частные ритуальные агентства.

Например, исходя из утвержденных тарифов, оформление документов, необходимых для погребения, стоит 280,7 рубля. Гроб стандартный с подушкой обойдется в 1410,78 рубля. Инвентарная табличка с указанием имени - 191,51 рубля. Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному заказчиком, стоит 669,58 рубля. Перевозка тела умершего к месту захоронения - 2637,35 рубля. Погребение умершего при рытье могилы экскаватором - 1773,35 рублей. Итого похороны в Краснодаре через муниципальное ритуальное предприятие выйдут в 6963,27 рубля.

По сравнению с тарифами, утвержденными два года назад, стоимость похорон в кубанской столице выросла на 800 рублей. До изменения цен в документе общая цена погребения, организованного муниципальным бюро, складывалась в 6123,62 рубля. Немного выросли цены на стандартные услуги, плюс ранее еще прописывалось облачение тела умершего за 588,84 рубля.

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН В КРАСНОДАРЕ

Бюджетный вариант - 6963,27 рубля

Средний вариант – от 35 до 80 тысяч рублей

Vip-вариант – 179 тысяч рублей