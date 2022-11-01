В минтруда и соцразвития Кубани разъяснили, как льготникам получить компенсацию за коммуналку

Льготникам нужно предоставлять платежки самостоятельно. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

С 1 сентября начисление средств проходит по новым правилам: льготники на Кубани получают компенсацию за коммуналку по факту понесенных расходов без ее предоставления авансом с последующим перерасчетом. Переход на эту систему вызвал немало вопросов у категории граждан, которым каждый месяц приходят эти выплаты.

О порядке предоставления компенсации рассказали в минтруда и соцразвития Краснодарского края.

Сотрудниками управлений социальной защиты населения расчет компенсации расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг производится на основании сведений от жилищно-коммунальных организаций, начисляющих соответствующую плату, либо из ГИС ЖКХ, либо от самих граждан.

В связи с тем, что ГИС ЖКХ на федеральном уровне не доработана, сведения можно получить от жилищно-коммунальных организаций либо от граждан.

Если жилищно-коммунальные организации не предоставляют сведения, граждане могут самостоятельно предоставить квитанции об оплате. Сделать это можно несколькими способами: лично принести платежки в управление соцзащиты по месту жительства, отправить на электронную почту или обычным письмом. Также сведения для расчетов могут предоставлять представители получателя компенсации. Если к получателям компенсации приходит на дом соцработник, то платежку можно передать через него.

- Сроки предоставления гражданами в УСЗН сведений не регламентированы, они могут подаваться с любой периодичностью (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), - отметили в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

Записаться на прием в соцзащиту можно на сайте ведомства. Также с 9 до 18 часов работают горячие линии для получения консультации: 8-800-250-55-03 и 8-800-600-00-00.