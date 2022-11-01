Две школьницы из Адыгеи выиграли 1,2 млн рублей на конкурсе «Большая перемена»

За звание лучших из лучших Аделина Тугушева и Валерия Самарцева боролись среди 1,5 млн старшеклассников со всей России. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Две школьницы из Адыгеи стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена». За звание лучших из лучших Аделина Тугушева и Валерия Самарцева боролись среди 1,5 млн старшеклассников со всей России.

- Это очень серьезное достижение. Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», - рассказал в своем telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Финал среди учеников 9–11-х классов прошел в международном детском центре «Артек» и собрал 1,5 тысячи школьников из разных уголков России. Каждая из наших девочек вошла в 300 лучших в своей категории.

Для одной из победительниц участие в «Большой перемене» не в новинку. В прошлом году Валерия Самарцева уже становилась его конкурсанткой и дошла до полуфинала. До победы ей не хватило всего 20 баллов. Однако, как рассказывает Валерия, именно это подтолкнуло ее достичь победы в этот раз.

- В конкурсе учитывается и оценивается только то, как ты проявляешь себя во время участия, а не какие-либо другие заслуги. Думаю, до финала мне помогли дойти конкретно личностные качества и старания, проявленные во время прохождения этапов конкурса, - рассказала «КП» - Кубань» победительница конкурса Валерия Самарцева. - Безусловно, ничего бы не вышло без поддержки близких людей и опыта, ведь в «Большой перемене» я участвую уже второй год.

Например, в финале кейс Валерии был связан с наставничеством.

- Мы должны были предложить свою систему наставничества в школах и создать приложение для поиска наставника. Так как я интересуюсь сферой образования, я предлагала множество идей касательно самого наставничества и продвигала в основном их, однако были идеи, связанные с функционалом приложения и другими составляющими нашего кейса. В финале я помогала реализовывать предложения других членов команды, а также участвовала в защите нашего проекта и активно отвечала на вопросы экспертов, - поделилась участница.

За свои заслуги девушки получили не только бесценный опыт и почетное первое место, но и денежные призы. Ученица лицея № 34 Майкопа Аделина получила 1 млн рублей. Валерия, учащаяся в СШ № 27 аула Новая Адыгея, выиграла 200 тысяч рублей.

Упорная борьба, где девушки проявляли свои лидерские качества и умение работать в команде, помогли им выйти на финишную прямую. Призовые деньги они смогут вложить в образование, что позволит им достичь еще больших высот.

- Поздравляю школьниц, их педагогов и родителей, воспитавших юные таланты, которые уже прославили нашу республику! Желаю Аделине и Валерии успехов в учебе и творчестве, новых достижений и побед, - добавил Мурат Кумпилов.