Стало известно, как Сергей Галицкий нашел нового тренера для ФК «Краснодар» после массового ухода легионеров

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Александр Сторожук – новое лицо в российском футболе. Еще пять лет назад он возился с любителями в поселке Афипском. Но команда распалась, а тренер оказался в академии «Краснодара». Он воспитывал молодежь, рулил второй командой и ждал шанса. Он выпал на весну 2022-го.

За неделю команда Сергея Галицкого лишилась девяти игроков – иностранцев – и тренерского штаба. Они уехали из России за три дня. По слухам, «Краснодар» даже думал о снятии с чемпионата. Позже об этом заявляли боссы казанского «Рубина». Но Сергей Галицкий принял решение доиграть сезон. И не прогадал.

До ухода легионеров «быки» шли на пятом месте в таблице, а закончили сезон на четвертом. Причем сделали это молодежью. Костяк команды составили выпускники академии «быков», а тренером стал – Александр Сторожук. Он никогда не светился в СМИ, но за два месяца заявил о себе. И даже претендовал на звание тренера года.

Правда, никто не знал, как Александр Сторожук оказался у руля «Краснодар». Сергей Галицкий информацию никак не комментировал, клуб – тоже. Молчал и тренер. Всю весну он проработал с приставкой «исполняющий обязанности». Избавился от нее только летом – после успешного сезона. И заговорил.

- Мне позвонил Сергей Николаевич Галицкий. Он спросил: «Готов?» Я ответил: «Да». В принципе, все быстро произошло, – признался Сторожук в интервью Metaratings.ru. – Были ли раздумья? Да ну, зачем. Если чего-то бояться, кого-то слушать, не верить в себя, зачем этим заниматься тогда? Я знаю, чем я занимаюсь. Я амбициозный человек. Поэтому не в моих правилах было отступать, брать паузу. Думаю, что такие предложения не часто поступают.