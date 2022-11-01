Матч популярных блогеров сорвался на стадионе «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Стадион «Краснодар» – один из лучших в Европе. И это не пустые слова. Арена «быков» была лауреатом различных премий и вызывала восхищение у чемпионов мира.

Причем возвели арену за три года. Первый камень заложили в 2013-м. А уже в 2016-м на стадионе гостила сборная России. Она открыла арену матчем с командой Коста-Рики.

Стадион обошелся Сергею Галицкого в 20 млрд рублей. За эти деньги бизнесмен возвел арену на 34 200 мест, а вокруг нее разбил парк. Один из лучших в Европе и самых больших – в России.

Причем Сергей Галицкий не скрывал - окупить стадион он не надеялся. Причем намерено отказался от проведения на арене концертов и шоу. Они принесли бы бизнесмену доход. Но, по слухам, он опасался за состояние газона.

Также бизнесмен не пускал на арену другие клубы. Только национальные сборные. Исключение Сергей Галицкий сделал для блогеров – участников Медийной футбольной лиги. На стадионе «Краснодар» должны были сойтись два гранда, «Амкал» – «БроукБойз». Суммарная аудитория двух команд перевалила бы за десять миллионов человек. Но игра сорвалась.

- Я предлагал командам – у нас стоит бронь на стадион «Краснодар» на 14 октября. Просто все понимают, что многим не очень хочется ехать 30 часов на поезде, – заявил президент Медиалиги Николай Осипов в интервью Youtube-каналу лиги. – Я думаю, что не один матч тура, а, может, и матчи всего плей-офф мы проведем на больших стадионах – как минимум, полуфинал и финал точно.

Причем владелец МФЛ уточнил, что не оставил планов вернуться на Кубань. Он заявил, что намерен провести в Краснодаре финал турнира. Он пройдет уже в ноябре.