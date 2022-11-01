ФК «Краснодар» рискует лишиться звездного воспитанника академии Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Магомеду-Шапи Сулейманову всего 22 года, а он уже поиграл в трех странах. Начинал карьеру форвард на Кубани. Прошел все ступени академии «быков». По слухам, он даже был любимцем Сергей Галицкого. Но ни бизнесмен, ни игрок эту информацию не комментировали.

Шапи впервые заявил о себе в 2017-м. 16 июля он дебютировал в премьер-лиге и стал самым молодым воспитанником академии «Краснодар», который сыграл за основной состав в официальном матче. Но раскрылся только через год. Тогда он наколотил восемь мячей в 20 турах чемпионата России. И даже отличился в еврокубке.

Пик славы форварда пришелся на 2019-й. В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» играл с «Валенсией». По сумме двух матчей «быки» уступили испанцам, а Шапи забил лучший гол сезона. Он стал хитом в социальных сетях, а игрока пиарил даже Хабиб Нурмагомедов. Вечером боец выложил гол в социальных сетях, а утром футболист проснулся знаменитым. За сутки на несколько подписалось более 50 тысяч человек.

Но закрепиться в основе Магомед-Шапи Сулейманов не сумел. В 2021-м он укатил в аренду в «Гиресунспор». Он зажигал в турецкой Суперлиги, но летом вернулся в Краснодар. Он выходил на замену в премьер-лиге и ждал шанса. Но сдался и уехал в Израиль.

В конце августа 2022-го Шапи стал игроком «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Он уехал в аренду – на год, – но так впечатлил боссов команды, что они решили активировать опцию выкупа. Об этом сообщил популярный сайт One.

«Шапи — это футбольная звезда, мы ещё не видели и 50 процентов его способностей», — заявил источнику один из людей, имеющих отношение к «Хапоэлю».

По данным издания, «Хапоэль» намерен выкупить футболиста за миллион евро. В 15 матчах за новый клуб Шапи забил три мяча и отдал три результативные передачи.