В разрушенном доме в Ейске спасатели отыскали хомяка. Фото: поисково-спасательный отряд МЧС России.

Спасатели отыскали хомяка, выжившего в пожаре после крушения СУ-34 в Ейске. Трагедия произошла вечером 17 октября во дворе девятиэтажного дома.

После случившегося, спасатели долгое время работали на месте, разбирая завалы. В один из таких дней, сотрудники МЧС обнаружили небольшую клетку, в которой находилось маленькое животное.

- Мы осматривали здание и искали пропавших людей. На одном из балконов я увидел клетку с хомяком, - рассказал спасатель Ейского поисково-спасательного отряда МЧС России Максим.

Дом малыша был заполнен водой, еда размокла. Внутри все было в саже и копоти. Хомяк дышал и шевелился, но о его дальнейшей судьбе можно было только догадываться. Животное находилось на грани жизни и смерти.

Фото: поисково-спасательный отряд МЧС России.

Таким образом хомяк попал в руки к Артуру, который работает в Краснодарском поисково-спасательном отряде МЧС России.

- Мы сомневались, жив ли хомяк. Он дышал через раз, глаза закрыты, весь грязный и в саже. Наверное, надышался угарными газами, - рассказал Артур.

Спасатели положили малыша в перчатку и отнесли на солнце. Примерно через 30 минут он отогрелся и пришел в себя. Все обрадовались такому счастливому исцелению, но начали переживать, что хомяку теперь негде жить.

К счастью, животное согласился забрать один из спасателей. Хомяк обрел новый дом и новое имя. Теперь его зовут Выживший.

Этот счастливый случай не единственный. В Ейске спасли еще две кошки, которые находились в квартире подъезда, разрушенного самолетом.

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