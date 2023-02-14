Футболист Нобоа сделал сенсационное заявление после обвинений в избиении девушки

Фото пресс-службы ФК Сочи

- Стыдно, что я так долго молчала. Сделав это один раз, он сделает это тысячу раз, – делилась откровениями Кевиам. На теле девушки не было живого места. По лицу стекала туш. А на подбородке пестрил свежий синяк.

Спустя пару часов она почистила соцсети. Удалила все посты, связанные с избиением и пошла спать. А утром проснулась знаменитой.

Фото из соцсетей

Кевиан Касо – бизнесвумен из Эквадора и девушка игрока «Сочи» Кристиана Нобоа. На ее соцсети подписаны сотни тысяч человек. Раньше девушка владела сетью магазинов одежды в Парагвае, а теперь занялся экспортом бананов и креветок в Европу и Южную Америку.

По словам девушки, она застала парня в постели с двумя девушками. Вместо оправданий Кевиам получила не менее десяти ударов по лицу и телу. Но называть имя обидчика не стала. Это сделали подписчики. Они знали о романе с Кристианом еще с 2020 года и предположили, что именно Нобоа устроил побоище.

- Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанес, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что все изменится! Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни – распущенность и банальности! – отметила девушка.

Сам эквадорец никогда не выносил свою жизнь на показ. Он даже скрывал свой развод с россиянкой Ольгой Романовой. У пары осталось двое детей.

По слухам, семья распалась в 2016-м. Но публика узнала об этом спустя два года. А пара сохранила дружеские отношения.

Неизвестно, чем закончится конфликт Нобоа с Кевиам. Но эквадорец уже заявил, что никого не бил.

- Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае, никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям, – заявил мужчина в интервью «Спорт-Экспрессу».

Неизвестно, писала ли Касо заявления в полицию. Но в социальных сетях девушки уже не осталось фотографий с избиением.

Зато никак не комментировал конфликт «Сочи». Год назад «барсы» впервые в истории взяли серебряные медали чемпионата России, а Кристиан Нобоа был признан самым ценным игроком сезона.