Армагеддон в наши дни? Огромный астероид приблизится к Земле 16 февраля

Снимок объекта 11 февраля сделал руководитель обсерватории КубГУ Александр Иванов

Гигантский астероид приближается к Земле. 16 февраля небесное тело будет на максимально близком расстоянии от нашей планеты.

Объект зафиксировало специальное оборудование в обсерватории Кубанского государственного университета. Краснодарский астроном заявил, что это астероид достигает 800 метров в диаметре.

- Снимки получены астрономом Александром Ивановым в обсерватории КубГУ. В настоящее время специалисты научной кооперации сопровождают этот достаточно крупный астероид. 16 февраля он сблизится с Землей до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/с, - сообщили в пресс-службе Международной сети оптических телескопов ИПМ имени М.В. Келдыша.

Точная астрометрия небесного гостя позволит уточнить траекторию его движения и, соответственно, степень опасности для Земли в среднесрочной перспективе. О рисках «Комсомольской правде» рассказал заведующий обсерватории, которая оперативнее всех засекла огромное небесное тело.

- Краснодарская обсерватория входит в группу станций, которые занимаются поиском объектов, опасно приближающихся к Земле. Работа ведется ежедневно, поэтому удается выявлять такие астероиды оперативно. 16 февраля воздействие гравитации позволит определить точные размеры небесного тела, и построить его траекторию без ошибок. По последним данным, направление объекта не угрожает нашей планете. Астероид не может резко поменять траекторию и полететь к земле. Они как поезда, ходят по своему расписанию и маршруту, - отметил Александр Иванов.

Астролог отметил, что на здоровье и состояние жителей планеты летящий астероид также не повлияет.

Каждую неделю в обсерватории выявляют небесные тела, которые могут быть потенциально опасными для земного шара. В конце января специалисты наблюдали астероид, который приблизился на максимально близкое расстояние - прошел между луной и Землей, что бывает достаточно редко. Астрологи заранее выстроили траекторию и убедились, что даже это небесное тело абсолютно безопасно.

Эксперты отмечают, что размеры объектов, которые могут нанести катастрофический ущерб, должны превышать больше километра. Такой астероид весит несколько десятков мегатонн и может разрушить целый регион. Считается, что когда-то к гибели всего живого на планете привел 10-километровый астероид.