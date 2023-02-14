Огурец, ты наглец! Почему на Кубани стоимость выращиваемого даже зимой овоща сравнялась с мясом

Свежие огурцы на рынках значительно подорожали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К февралю цена огурцов на Кубани сравнялась со стоимостью мяса. За килограмм «пупырчатых» сорта «Эстафета» на рынках просят 400 рублей. Покупатели обходят их стороной, а горка тепличных не тает – по таким ценам их почти никто не берет.

- Да я даже не покупаю огурцы. Обойдемся, летом будем есть, - говорит покупательница Елена Михайловна.

Самые дешевые огурцы - на прилавках сетевых магазинов. Здесь их стоимость колеблется от 220 до 340 рублей за килограмм. Но все равно – дорого. Учитывая, что в регионе их выращивают даже зимой.

Но в профильных ведомствах объясняют подорожание овоща сезонностью, оно происходит каждую зиму.

- Огурцы не входят в перечень социально значимых продуктов, поэтому ценообразование этой категории не отслеживается, - пояснили «КП»-Кубань» в департаменте потребительской сферы Краснодарского края. - Производители и продавцы могут самостоятельно устанавливать стоимость на рынке. Он-то у нас свободный. Тогда как цена на другие овощи, в частности, которые входят в борщевой набор, контролируются.

Покупатели обходят стороной такие дорогие огурчики. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

К слову, тепличные хозяйства в регионе работают исправно.

- На Кубани работает 10 тепличных комплексов, которые занимаются выращиванием огурцов. Но есть еще небольшие фермерские хозяйства, - сообщили «Комсомолке» в минсельхозе Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Во всем виноваты перекупщики

Кубанские производители разводят руками – над ценами на рынках они не властны. Стоимость на овощи формируют перекупщики.

- Зимой всегда овощи дороже. Сказать, по какой стоимости мы отпускаем продукцию, не можем. Но в этом сезоне цены мы не поднимали, держим их на уровне прошлого года, - прокомментировали «КП»-Кубань» в ОАО «Агрокомбинат «Тепличный», который выращивает огурцы и помидоры в Краснодаре.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ОВОЩАМ НУЖНЫ ХРАНИЛИЩА

Одной из причин удорожания овощей зимой специалисты называют недостаток овощехранилищ.

- Наличие таких объектов очень важно для того, чтобы избежать скачков цен, - рассказал председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов Александр Шипулин. - В Краснодарском крае год от года количество хранилищ увеличивается. Разработана краевая программа по строительству материальной базы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет бюджета. Возможно, в скором времени ситуация улучшится.