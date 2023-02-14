Ругал даже за плохой удар. Игрок ФК «Краснодар» рассказал, как Сергей Галицкий наказывал футболистов

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий живет футболом. Он посещает практически все тренировки и игры «Краснодара». А еще бывает в академии. Там рубится с учениками в шахматы и даже становится на ворота. Проверяет удары ребят.

Эдуард Сперцян попал в систему «Краснодара» в 10 лет. Он прошел академию, был лидером молодежки и звездой второй команды. Его даже признавали игроком месяца в Первой лиге (втором по силе дивизионе в России). А затем хавбек заявил о себе в основной команде.

Весной прошлого года Эдуард Спецрян стал лидером и на поле, и в раздевалке. Легионеры уехали, а руководство сделало ставку на воспитанников – и не ошиблось. Под руководством Александра Сторожука «быки» заняли четвертое место в премьер-лиге.

Уже летом за Эдуардом Сперцяном охотились клубы из европейских топ-лиг. Но парень остался в «Краснодаре» – из-за верности родному клубу. Не хотел оставлять его в тяжелый момент.

Этой зимой с окружением игрока общались даже представители «Реал Мадрид». Они проявляли интерес к футболисту. Но официальных предложений пока не делали, как и не общались с Сергеем Галицким.

Зато контактировал с ним Эдуард Сперцян. По его словам, они находятся на связи практически постоянно.

- На тренировках, на играх, очень часто общаемся на разные темы. Он может позвонить. Может и по хорошему поводу позвонить, может и где-то нет. Допустим, я плохо штрафной пробил с «Оренбургом», он может позвонить и поругать, – сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».