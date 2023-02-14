«Молил Бога, чтобы подо мной не пошла трещина»: бывший фельдшер спас женщину, провалившуюся под лед

Владимир рисковал своей жизнью, но все же сумел вытащить на берег маму ребенка.

- Да не герой я, Бога благодарите! – застенчиво говорит 38-летний Владимир Калиниченко, который спас женщину, провалившуюся под лед.

За шесть лет работы в «скорой» мужчина повидал много. Вместе с коллегами не раз вытаскивал с того света пациентов. Сейчас бывший фельдшер работает в строительной компании. Но судьба вновь подкинула ему ситуацию, где потребовалась его помощь.

- В свободное время люблю побродить по Ейской косе, где каменный выступ. С собой в сумке таскаю поисковый магнит, веревка, хобби у меня – клады искать. Но кто мог подумать, что эта веревка пригодится для спасения? – рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» житель Ейска Владимир Калиниченко. – В тот день на берегу Таганрогского залива ветер был сильный, но сквозь него я услышал слабые крики. Подумал сначала, что молодежь балуется. Но в какой-то момент ребенок заорал, да так истошно. Что-то екнуло внутри – решил проверить.

Оказалось, не зря. В нескольких сотнях метрах от Владимира случилась беда. Под лед водоема провалилась женщина. Она спасала своего ребенка, который, оступившись, упал в воду. Но в итоге помощь потребовалась ей сама. Около водоема бегал испуганный 10-летний мальчик в мокрой одежде. Рядом стояли две растерявшиеся женщины. Владимир крикнул им, чтобы вызывали врачей и спасателей. А сам на бегу стал вытаскивать веревку.

От берега до женщины, которая по шею стояла в ледяной воде, было метров 15. Чтобы добраться, он лег на живот и дополз до проруби. В этот момент Владимира осенило – одно неаккуратное движение и тоже могу провалиться под лед. Вес женщины увеличился из-за того, что одежда стала мокрой. К тому же она едва шевелила руками и ногами из-за холода.

- Честно вам скажу – я стал молиться. Просил Всевышнего уберечь меня от беды, чтобы подо мной не пошли трещины, и я смог спасти человека, - говорит Владимир. – Я бросил веревку женщине, она с трудом, но все же сумела завести ее за спину. Вытягивая ее из воды, я, лежа, полз обратно. Глубина была небольшая, женщина сумела оттолкнуться ото льда, чем мне и помогла.

Добравшись до берега, Владимир помог спасенной встать. Вместе с сыном ее передали медикам.

- Конечно, у нее было сильное переохлаждение, но все-таки она осталась жива – для меня это самое главное, - продолжает Владимир и тут же повторяет. – Я уверен, что спасти женщину удалось благодаря Богу. Благо, не было течения, к счастью – веревка с собой. Ну не герой я! Разве вы на моем месте так бы не поступили?

КОММЕНТАРИЙ СПАСАТЕЛЯ

Спасатели считают иначе. По их словам только благодаря героическому поступку Владимира, женщина осталась жива.

- Рискуя собственной жизнью и здоровьем, он спас женщину от гибели, - говорит kp.ru главный специалист Службы спасения Ейского района Дмитрий Ракитянский. - Сегодня из-за сильного перепада температур водоемы покрыты очень тонким слоем льда, опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины льда, которые покрыты тонким слоем снега. Этот лед проламывается, если едва на него наступить. Потому настоятельно просим жителей не выходить на лед и быть аккуратными вблизи водоемов.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы провалились под лед, нужно:

- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.

- Раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

- Попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу, одновременно зовя на помощь.

- Ползти нужно в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже проверен на прочность.