Сергей Галицкий стал одним из самых влиятельных людей в русском футболе

Сергей Галицкий Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждый год Сергея Галицкого признают одним из самых влиятельных людей в русском футболе. Он становится участником различных рейтингов, но избегает внимания. Бизнесмен никогда не комментирует свои позиции.

Год назад владельца ФК «Краснодар» признали вторым самым влиятельным человеком в русском футболе. Тогда опрос проводило издание Sports.ru. Оно общалось с игроками, тренерами и менеджерами.

А теперь свой рейтинг представила газета «Спорт-Экспресс». Она отправила Сергея Галицкого на 15 строчку. За год бизнесмен прибавил шесть пунктов. В 2022-м он был на 21-й позиции.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основе инсайдов и мнений игроков, тренеров и менеджеров.

- Продолжил вкладываться в огромную структуру «Краснодара», несмотря на экономическую обстановку и состояние здоровье, — финансирование клуба находится на уровне 5 миллиардов рублей, – отметили создатели.

Также эксперты подчеркнули характер «Краснодара». Прошлой весной «быки» остались без легионеров.

- Они играли фактически второй командой, составленной из собственных воспитанников, – добавили специалисты.

Еще они заметили, что бизнесмен вновь загорелся футболом. Он стал глубже погружаться в клубные процессы.

Напомним, ранее Сергей Галицкий признался, что серьезно болен. Недуг даже не позволял бизнесмену посещать домашние матчи и тренировки родного клуба. Но сейчас предприниматель летает даже на выезде встречи «быков».