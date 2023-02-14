На дорогах - девять баллов. Непогода стала причиной заторов в Краснодаре

В Краснодаре автомобилисты застряли на дорогах из-за непогоды. Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с ухудшением погодных условий в Краснодаре наблюдается затруднения движения. Пока ситуация на автомобильных краснодарских дорогах оценивается в девять баллов. В вечернее время возможно повышение до 10 баллов. Также не исключается риск образования гололедицы.

В настоящий момент наиболее затрудненное движение наблюдается в центре города: на улицах Красная, Октябрьская, Северная, Новокузнечная.

По данным Я.Пробки ситуация на дорогах оценивается на девять баллов.

Наиболее сложная дорожная ситуация складывается на выездах из города: Тургеневском и Яблоновском мостах.

Также испытывают проблемы водители на улицах 40-летия Победы, Российская, Зиповская, Селезнева, Тургенева.

В администрации краевого центра рекомендуют краснодарцам временно отказаться от личных авто в пользу общественного транспорта, соблюдать скоростной режим, а также не отвлекаться во время вождения на мобильные устройства.