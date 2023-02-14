Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2023 16:00

На дорогах - девять баллов. Непогода стала причиной заторов в Краснодаре

Пробки в девять баллов сковали Краснодар из-за сильной непогоды
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре автомобилисты застряли на дорогах из-за непогоды.

В Краснодаре автомобилисты застряли на дорогах из-за непогоды.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с ухудшением погодных условий в Краснодаре наблюдается затруднения движения. Пока ситуация на автомобильных краснодарских дорогах оценивается в девять баллов. В вечернее время возможно повышение до 10 баллов. Также не исключается риск образования гололедицы.

В настоящий момент наиболее затрудненное движение наблюдается в центре города: на улицах Красная, Октябрьская, Северная, Новокузнечная.

По данным Я.Пробки ситуация на дорогах оценивается на девять баллов.

По данным Я.Пробки ситуация на дорогах оценивается на девять баллов.

Наиболее сложная дорожная ситуация складывается на выездах из города: Тургеневском и Яблоновском мостах.

Также испытывают проблемы водители на улицах 40-летия Победы, Российская, Зиповская, Селезнева, Тургенева.

В администрации краевого центра рекомендуют краснодарцам временно отказаться от личных авто в пользу общественного транспорта, соблюдать скоростной режим, а также не отвлекаться во время вождения на мобильные устройства.

СтихияИнтересное