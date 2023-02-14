В Новороссийске из-за обнаруженной на стройке авиабомбы введен локальный режим ЧС

В Новороссийске обнаружили авиабомбу времен ВОВ. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

В Новороссийске строители нашли 250-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны. Первым снаряд заметил экскаваторщик, когда во время работ задел его ковшом. Работы сразу же приостановили, а на место вызвали специалистов.

- Снаряд выкопал экскаватор при проведении земляных работ на улице Григорьева в Южном внутригородском районе, - сообщил вице-мэр администрации Новороссийска Александр Яменсков.

На место вызвали пиротехников. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

Прибывшие на место пиротехники выяснили, что это немецкая бомба общего назначения с фугасной боевой частью ФАБ-250. Снаряд лежал там со времен боев за город.

Вокруг находки возвели специальный барьер. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

Вокруг опасной находки создали барьер из мешков с песком. В районе улицы Григорьева по распоряжению мэра города-героя Андрея Кравченко введен локальный режим ЧС.

В городе введен локальный режим ЧС. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

- Уважаемые жители! Прошу соблюдать меры безопасности! Не подходите к окнам, не выгуливайте животных, не оставляйте транспортные средства в районе проведения работ на улице Григорьева, 12, - обратился градоначальник к гороана.

Обезвреживать бомбу будет пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Сейчас в Новороссийске ожидают их прибытие из Ростова-на-Дону.