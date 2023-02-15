Снегопад обрушился на Сочи в ночь на 15 февраля: падали деревья, машины стояли в пробках

Дороги расчищали всю ночь. Фото: администрация Сочи

На Сочи в ночь на 15 февраля обрушился мощный снегопад. Основной удар стихии на себя принял Лазаревский район. Здесь выпало около 40 миллиметров снега. Всю ночь городские службы очищали дороги. Техника начала работу сразу, как только пошел снег. Всего было задействовано 70 единиц техники. Тротуары расчищали 150 человек.

Но занесенные снегом дороги стали не единственной проблемой города. На курорте падали деревья. Спецслужбы оперативно убирали стволы. А утром 15 февраля на спуске к остановке «Аэлита» упало огромное дерево на электропровода. В микрорайоне Головинка дерево повредило газопровод. Специалисты работают на месте и восстанавливают объекты.

Кроме этого, без электричества ночью остались жители Солохаульского и Кировского сельских округов. Аварийные бригады проводят необходимые работы. В настоящее время трансформаторную подстанцию запитали от дизельных генераторов.

- На федеральной трассе А-147 большое число упавших деревьев, за ночь убрали их более 30, а также аварийные остановки транспорта спровоцировали пробки, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В районе Волконки было принято решение развернуть пункт обогрева, где водители смогут согреться, выпить чай и зарядить телефон. Здесь же открыт оперштаб, где находятся представители администрации, службы спасения.

- Всего в городе ночью на дорогах работало 250 единиц техники. Более 300 человек расчищают тротуары, лестницы и городские территории. Все нештатные ситуации устраняются оперативно, выполняем главную задачу, - заявил Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. На дорогах образовался гололед. Водителей просят не пользоваться автомобилями на летней резине.