Метеозависимых людей предупредили о росте атмосферного давления на Кубани

Могут беспокоить головные боли и боли в суставах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаром крае всю неделю будут идти дожди со снегом. В регионе действует штормовое предупреждение.

- 15 февраля погоду на Кубани продолжит формировать циклон, выходящий своим центром на Нижнюю Волгу. Однако на этот раз он постепенно развернется к региону своей более холодной частью, и на фоне кратковременных осадков столбики термометров поползут вниз, формируя гололедицу, - сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в регионе будет держаться на отметках от -1…+1 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с.

Кроме этого, синоптик предупредил метеозависимых людей о росте атмосферного давления. Из-за непогоды может ухудшаться самочувствие.

- Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, - добавил Леус.

По прогнозам, 16 февраля атмосферное давление поднимется до 769 мм рт. ст.

Эксперты отмечают, что влияние атмосферного давления на артериальное давление человека велико. Это отражается на состоянии людей с болезнями органов кровообращения, например, артериальная гипертензия, аритмия и стенокардия. Также страдают люди с нервными расстройствами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за снегопада в Краснодарском крае перекрыли несколько участков федеральных трасс.