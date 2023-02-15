Метеозависимых людей предупредили о росте атмосферного давления на Кубани

Могут беспокоить головные боли и боли в суставах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Краснодаром крае всю неделю будут идти дожди со снегом. В регионе действует штормовое предупреждение.
- 15 февраля погоду на Кубани продолжит формировать циклон, выходящий своим центром на Нижнюю Волгу. Однако на этот раз он постепенно развернется к региону своей более холодной частью, и на фоне кратковременных осадков столбики термометров поползут вниз, формируя гололедицу, - сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в регионе будет держаться на отметках от -1…+1 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с.
Кроме этого, синоптик предупредил метеозависимых людей о росте атмосферного давления. Из-за непогоды может ухудшаться самочувствие.
- Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, - добавил Леус.
По прогнозам, 16 февраля атмосферное давление поднимется до 769 мм рт. ст.
Эксперты отмечают, что влияние атмосферного давления на артериальное давление человека велико. Это отражается на состоянии людей с болезнями органов кровообращения, например, артериальная гипертензия, аритмия и стенокардия. Также страдают люди с нервными расстройствами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за снегопада в Краснодарском крае перекрыли несколько участков федеральных трасс.