В другие дни пенсии будут выплачиваться согласно графику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для пожилых людей любые новости об изменении графика выплаты пенсий - волнительны. Немалая часть жителей Кубани получают деньги из рук почтальона. А впереди - сразу два праздничных дня в феврале и в марте.

- В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в феврале и марте 2023 года порядок выплаты и доставки пенсий, а также других социальных выплат изменится, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю.

График выдачи пенсии в Краснодарском крае за февраль и март 2023: когда принесет почтальон и когда придет на карту

КОНКРЕТНО

ФЕВРАЛЬ

График для Краснодарского края:

Пенсии, которые по графику доставлялись 21 и 12 февраля, выплатят 21-го числа. Те, кто получал 23 и 24 февраля, должны ждать пенсию 22-го числа.

График для Краснодара:

21-го числа выплаты принесут за 21 и 22 февраля, а 22-го за 23 февраля. Те, кто получал 24 февраля, могут забрать ее в кассе ОПС при почтамте.

МАРТ

График для Краснодарского края:

Те, кто получал 3 и 4 марта, должен ждать пенсию 3-го числа. 4 марта выплаты принесут за 5 и 6 марта, а 7 марта - за 7-е и 8-е число. 9 марта почтальон придет, чтобы отдать пенсию тем, кто ее обычно получает 9 и 10 марта.

График для Краснодара:

3 марта принесут пенсию тем, кто обычно получает 3-го и 4-го числа, 4 марта – 5-го числа. Те, кто получал 7-го и 8-го числа, должен ждать пенсию 7 марта. 6 и 9 марта почтальон придет по графику.

БУДЬ В КУРСЕ!

В другие дни пенсии будут выплачиваться согласно графику. Те, кто получает выплаты на банковские карточки, о графике можно не беспокоиться. Деньги в кредитные организации поступят в свой срок, а значит, перечислят средства как обычно.