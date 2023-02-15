Страховой рынок Кубани: ключевые драйверы и точки роста

Коллектив Страхового Дома ВСК

Страховой Дом ВСК – один из лидеров страховой отрасли нашей страны, входит в топ-5 страховщиков РФ по сборам. Широко известна компания и на Кубани – в этом году ее Краснодарский филиал отметит свой 30-летний юбилей. О том, как обстоят дела в страховой отрасли региона в целом, ключевых драйверах страхования и дальнейших перспективах «Комсомолке» рассказала директор Краснодарского филиала ВСК Лариса Лащенова.

Директор Краснодарского филиала Страхового Дома ВСК Лариса Лащенова

- Расскажите, каковы итоги прошлого года для страхового рынка Краснодарского края?

- Для страховой отрасли прошедший год был, безусловно, непростым, так как страховой рынок тесно связан и с автомобильным, и с ипотечным сегментами. А как мы знаем, в прошлом году объем продаж легковых авто на Кубани снизился порядка, наверное, на 60%, если округлить в большую сторону. А в секторе недвижимости падение составляет более 20%. Эти факторы способствовали сокращению в целом страхового рынка региона по страхованию от несчастных случаев и болезни, а также каско. В целом, если опираться на статистику Банка России за 9 месяцев, сборы в регионе снизились на 4,7%. Это сопоставимо с общероссийской динамикой. Но все же Кубань является одним из наиболее развитых с точки зрения страхования регионов, у нас страховые услуги востребованы, и мы уже в 4 квартале и в январе-феврале 2023 года видим динамику восстановления рынка.

- А какие именно страховые услуги в регионе востребованы? Что чаще всего страхуют краснодарцы?

- Это моторные виды. В первую очередь, обязательное страхование автогражданской ответственности, так называемое ОСАГО. Его доля составляет порядка 33% от всего рынка по сборам. И каско – порядка 15-20%. Также в последнее время в регионе очень востребовано страхование имущества как физических, так и юридических лиц с включением таких специфических рисков, как, например, террористический акт, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, которое в прошлом году «рвануло», да и в январе 2023 динамика существенная.

- Каким был прошедший год для ВСК?

- Год для компании завершился очень хорошо. Если опираться на официальную статистику Банка России и рассматривать себя в сравнении с представителями других страховых компаний в регионе, то за первые 9 месяцев 2023 года наши сборы составили 2,7 млрд рублей, выплаты клиентам достигли 1,2 млрд рублей. Мы сохранили одни из лидерских позиций в большинстве ключевых сегментов. Если говорить о том, какие сегменты рынка мы значительно увеличили в своем портфеле, то это страхование грузов - рост сборов на 29%, по страхование имущества юридических лиц – на 40%. Таким образом, корпоративные виды страхования становятся все более актуальными и востребованными в регионе. Также еще раз отмечу динамику рынка добровольного медицинского страхования – по данным ВСК спрос на ДМС вырос на 180% за последний год.

Фото предоставлено пресс-службой Страхового Дома ВСК

- И чем вы можете объяснить эту тенденцию?

- Вы знаете, пандемия стала серьезным драйвером рынка частной медицины. И забота о здоровье начала выходить на первый план для многих людей. ДМС становится оптимальным инструментом как для работодателя, так и для пользователя. Для работодателя это повышение лояльности, забота о коллективе, забота о физическом здоровье сотрудников. А для сотрудников это возможность получить качественную медицинскую услугу. Не секрет, что дефицит врачебных кадров это проблема, в том числе и на Кубани, достаточно серьезная. Доступность медицинской помощи для жителей отдаленных регионов тоже присутствует. А у любого пользователя добровольного медицинского страхования есть возможность получить консультацию онлайн у любого врача, в любое время суток, из любой точки края, получить расшифровку анализа, записаться на очный прием для вторичной консультации. ДМС способствует повышению качества и доступности медпомощи, а также разгружает систему обязательного медицинского страхования и в ближайшие годы это будет одним из ключевых драйверов и точек роста на страховом рынке.

- В этом году Краснодарский филиал ВСК отмечает 30-летний юбилей. С какими показателями вы встретили эту дату?

- Да, это круглая, такая приятная дата для нас, достаточно солидный возраст для любой компании. На протяжении этих 30 лет нам есть чем гордиться. Основное наше достижение – это доверие со стороны и клиентов, и партнеров. Мы всегда двигаемся поступательно, увеличиваем наше присутствие в регионе – сейчас это порядка 17 офисов, включая и филиалы, и отделения, и агентства на территории Краснодарского края. Нам доверяют страховую защиту не только физические лица, но и крупнейшие автохолдинги, системообразующие застройщики, предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности. Кубань является одним из регионов-лидеров по эффективности агропромышленного комплекса , входит в ТОП-10 субъектов по объему инвестиций в сельское хозяйство, поэтому мы обеспечиваем надежной страховой защитой в том числе и предприятия сельскохозяйственного комплекса и переработки. Все это способствует росту как страхового рынка, так и экономики региона.

Естественно, у ВСК амбициозные планы - мы продолжим наращивать объемы портфеля в ключевых сегментах, а также предлагать новых страховые продукты для наших клиентов.