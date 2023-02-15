Судьбоносная встреча

Фото: из архива Сергея Панина

В России 15 февраля отмечается День воина-интернационалиста или День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. До 2014 года в Сочи не было памятника, посвященного этой дате, однако он появился после встречи воинов-афганцев с президентом России Владимиром Путиным.

Звонок из администрации

15 февраля 2014 года, когда в России отмечался день воинов-интернационалистов, в Сочи в самом разгаре были Олимпийские игры. Участник боевых действий в Афганистане в 1982-1983 годах Сергей Панин рассказал, что обычно в этот день он и его боевые товарищи устраивают памятный митинг в честь погибших при исполнении своего долга.

Поскольку Сочи принимал Олимпийские игры, то митинг проводить было нельзя. Боевые товарищи собрались на кладбище, чтобы почтить память погибших сослуживцев, вспомнить былое и просто пообщаться.

Прямо на кладбище раздался телефонный звонок - звонили из администрации президента России с приглашением посмотреть хоккейный матч, который был намечен на вечер, вместе с Владимиром Путиным.

- Было приятно, что этот день президент хочет провести именно с воинами-интернационалистами, ветеранами Афганской войны. Мы немедленно отправились на встречу с главой государства, - сказал Панин.

Фото: из архива Сергея Панина

Встреча с президентом

Владимир Путин присоединился к воинам-афганцам уже на трибуне. Сергей Панин поделился, что во время игры они обменивались мнениями о действии игроков. Горячо болели за свою сборную. Разговор продолжился и во время чаепития после матча.

Афганцы рассказали президенту, что к Олимпиаде Сочи преобразился. Его стало буквально не узнать. Построили новые дороги, развязки, спортивные объекты, объекты инфраструктуры, больницы, благоустроили парки, набережную и многое другое. Превратили поселок Красная Поляна в совершенно новый и уникальный горнолыжный курорт.

- Раньше от Сочи до Имеретинки добирались за два часа, так как стояли постоянные пробки, а еще сидели без света, да и с экологией были большие проблемы. Теперь же сочинцы получили совершенно новый город с новым качеством жизни. Это большой подарок всем местным жителям, - сказал Панин.

Коснулись и памятной даты. По словам Сергея Панина, рассказали Владимиру Путину, что в Сочи нет монумента, посвященного воинам-интернационалистам.

- Понятно, что к Олимпиаде строили новый город, поэтому было не до памятника. Президент в свою очередь отметил, что поможет в решении этого вопроса. Удивительно, что президенту до всего есть дело, - поделился Сергей Панин.

Участник боевых действий в Афганистане добавил, что с Владимиром Путиным было крайне приятно общаться. Он очень интересный собеседник. Погружен в проблемные вопросы курорта и знает, каким Сочи должен быть - с новыми горнолыжными трассами, современной инфраструктурой, благоустроенными пляжами и набережными. Что и произошло. Город стал комфортным для жизни и привлекательным для туристов.

В финале встречи президент расписался на флаге России, который с собой принес Сергей Панин. Флаг в те дни был всегда с ним, так как он посещал олимпийские соревнования и болел за наших спортсменов.

Теперь этот флаг хранится у Сергея Панина как ценная реликвия. Сделали также несколько фотографий. Уже распечатанные снимки передали позже сотрудники администрации президента.

Фото: из архива Сергея Панина

Строительство мемориала

Работы над памятником начались буквально на следующий день. Сергей Панин, рассказал, что идея мемориала у афганцев появилась давно. И место было выбрано — в Комсомольском сквере, где в итоге его установили. Эскиз сделали местные архитекторы.

Строить мемориал воинам-интернационалистам помогали многие. И сами афганцы, и предприниматели, и депутаты - кто-то деньгами, кто-то материалами, кто-то техникой. В итоге он был готов уже в мае.

Сергей Панин рассказал, что торжественное открытие сооружения «Афганский узел» запланировали на 7 мая. На него пригласили Владимира Путина, который оказал решающую поддержку в его создании.

- 7 мая запомнилось сочинским воинам-интернационалистам как большой праздник. У нас появилось знаковое место, где со всем почетом и уважением почитаем память своих сослуживцев. Это место в том числе имеет особое значение и для подрастающего поколения, его военно-патриотического воспитания, - рассказал Сергей Панин.

Реставрация памятника

В этом году мемориал «Афганский узел» был реставрирован. Работу по просьбе афганцев сделал депутат Законодательного собрания от Сочи Арменак Тозлян.

Как отметил сам парламентарий, подобные монументы требуют особого отношения, ведь память о наших Героях, проявивших в боевых действиях за пределами страны - самоотверженность и преданность Родине - часть великой истории России.

Изначально памятник планировалось отреставрировать именно к 15 февраля. Однако работы удалось закончить на месяц раньше. Специалисты укрепили фундамент и металлический каркас монумента, полностью демонтировали мраморные облицовочные плиты, очистили их и установили на место, а также выполнили реставрацию букв памятника.

Сегодня у обновленного мемориала проходит торжественный митинг.