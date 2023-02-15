Снег и песок – мольберт, грабли и лопата - кисти. Огромными шедеврами, созданными необычной техникой, восхищает туристов массажист из Анапы

Леонид Валитов в свободное время медитирует, рисуя на песке

Появление снега во дворе для людей ограниченных - повод написать какую-нибудь нецензурную брань. Да шрифтом побольше, чтобы жильцам с верхних этажей было тоже отчетливо видно каждую букву. А есть те, кто видит в белых снежных простынях – мольберты, и создает на них поистине шедевры.

Фото из личного архива Леонида Валитова

Таким является 36-летний Леонид Валитов. Мужчина переехал в Анапу из Екатеринбурга летом прошлого года и уже успел стать на курорте знаменитым благодаря своим рисункам.

- Я по профессии строитель. В Анапе работаю массажистом. Масштабные рисунки, которые видно с высоты, - это мое хобби. Вдохновение приходит примерно раз в месяц, - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» Леонид.

Фото из личного архива Леонида Валитова

В Екатеринбурге мужчина удивлял соседей творчеством на заснеженной детской площадке. Жильцов трех рядом стоящих многоэтажек по утрам радовали милые мультяшные персонажи, рисовал жирафа, слона, котика, лошадь, девушку на коньках и даже хоккеиста в поддержку местной команды.

- Я художник-любитель, у меня нет специального образования. Первой моей картиной стала банальная надпись из цифр 2020 в соответствующем году. Ее я вывел на хоккейной площадке. Затем появился спортивный интерес, понял, что получается хорошо, и стал рисовать чаще, - признается Леонид Валитов.

Фото из личного архива Леонида Валитова

В снежные дни и свободное время мужчина всегда выходил на улицу с лопатой. А после переезда на юг в арсенале инструментов у Леонида появились грабли. Сейчас он чаще создает шедевры на песке у моря. Спустя время картины уничтожаются волнами и вытаптываются туристами, но молодой человек не считает это поводом для расстройства.

- Для меня это своеобразная медитация. Часто ко мне подходят люди, которые прогуливаются по побережью. Они видят, что происходит какой-то творческий порыв и спрашивают, что я делаю. Бывало, что хотели расположиться на полотенцах прямо на картину, но я просил отодвинутся дальше, относятся с пониманием, - улыбается Леонид.

Фото из личного архива Леонида Валитова

На создание одного рисунка у художника-любителя уходит около трех часов. Накануне на Центральном пляже Анапы Леонид вывел потрясающе красивую пару влюбленных в виде сердца. Рисунок мастера раскинулся на площади 30 на 30 метров.

Фото из личного архива Леонида Валитова

Кроме этого, в арсенале картин, созданных на песке, у Леонида есть символ года – кролик, персонажи мультфильма «Ну, погоди!» и парящий орел.

Фото из личного архива Леонида Валитова

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