Девушка Кристиана Нобоа подаст в суд на футболиста, отель и полицию. Новые подробности избиения модели в отеле Дубая

Фото пресс-службы ФК Сочи

Неожиданно продолжение получила история с избиением Кевиам Касо. Бизнесвумен из Эквадора обвинила Кристиана Нобоа в избиении. Якобы она застала футболиста за изменой с двумя девушками. Вместо объяснений девушка получила не менее десяти ударов по голове. Об этом она рассказала в соцсетях.

- Стыдно, что я так долго молчала, – делилась откровениями Кевиам. На лице девушки не осталось живого места. По лицу стекала тушь. А на подбородке светился свежий синяк.

Правда, записи не продержались и пару часов. Спустя время девушка удалила информацию. Но подписчики уже сделали скриншоты. А Кристиан Нобоа заявил, что ничего не было. Якобы он даже был в другом отеле, пока подруга выпивала.

- Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям, – заявил мужчина в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спустя сутки стали известны новые подробности этой истории. Оказалось, что девушка даже обратились в больницу. Она приехала в клинику с подругой. Но от госпитализации отказалась, несмотря на уговоры врачей.

- Она не уверена, что не теряла сознание, и ощущала сильную продолжительную боль, – написали в заключении специалисты.

Также врачи диагностировали боли в кисти, плече, голове, ноге и колене. А еще синяки на лице. По данным издания Expreso, девушка собралась подавать в суд. И не только на игрока.

- Я попросила администрацию отеля вызвать полицию, потому что обнаружила Кристиана занимающимся сексом с двумя женщинами в моем номере. Проституция в Дубае незаконна, как и употребление наркотиков. Пришли только двое полицейских, и единственное, что они сделали, – попросили меня вернуться в номер, а Кристиана уйти. Мне сказали, чтобы я подумала, хочу ли обратиться в полицию, и прийти в участок на следующий день. Они не вызывали скорую помощь, потому что, если бы они это сделали, они бы запросили экспертизу. Все было подтасовано, потому что отелю не хотелось, чтобы все узнали, что они впустили проституток, – заявила Касо.

Сейчас девушка готовит три заявления: на игрока, отель и сотрудников полиции. Их она обвиняет в бездействии.