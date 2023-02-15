Лечение без бинтов. Аппараты для быстрого заживления ран солдат передали врачам в госпиталь Донецка

Медтехника немного облегчит работу хирургам в Донецке.

Сейчас врачам в зоне СВО, которые ежедневно работают под звуки обстрелов, нужна помощь как никогда. Потому вот уже не первый месяц ним ездят коллеги из российских регионов. Медики помогают за операционным столом, а еще привозят гуманитарные грузы. В госпиталь Донецка доставили помощь хирурги краснодарской краевой больницы №2 Юрия Кузнецова, Андрея Крячко и Виталия Маркина. Помимо расходников для врачей, они отправили аппараты для VAC-терапии.

«Умный» вакуум

Юрий Кузнецов вместе с коллегами с августа ездит в Донецк. Врачи говорят - когда узнали, что коллегам в ДНР нужна помощь с потоком военных и гражданских пациентов в зоне СВО, долго не раздумывали. Командировок у них было уже несколько. Во время последней они привезли аппарат для лечения ран.

Помимо аппаратов краснодарские врачи привезли еще и расходный материал.

- Это оборудование мы приобрели в складчину. Всего приобрели четыре таких аппарата. Все они отправились в госпиталь Донецка, где подобной системы не было, а она там крайне необходима, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» хирург краснодарской краевой больницы №2 Юрий Кузнецов. - Мы не только доставили медоборудование, но и провели мастер-класс. Показали, как накладывать вакуум-повязки, рассказали о тонкостях работы.

По словам медика, аппарат для VAC-терапии, или простым языком вакуумной терапии, основан на воздействии отрицательного давления на рану. Благодаря этому улучшается кровоснабжение пораженных тканей. А это, в свою очередь, ускоряет процесс заживления. Сегодня эта терапия считается золотым стандартом лечения огнестрельных ранений, а также ранений от обломков снарядов, гнойных ран.

Мастер-класс с чудо-техникой

Такие аппараты активно используют в Краснодаре. А теперь будут помогать пострадавшим бойцам.

Краснодарские хирурги проводят коллегам мастер-класс по вакуумной терапии.

- В первую очередь это оборудование будут применять для пациентов с торакальными заболеваниями (органов грудной клетки — прим.ред). Чтобы удалить из плевральной полости жидкость, воздух, накапливающиейся после вскрытия грудной клетки, и поддержания нормального внутриплеврального давления применяют VAC-аппараты. Вакуум – основополагающий метод в грудной хирургии. Если вмешательство проведено должным образом, то послеоперативные осложнения сведены к минимуму. Пациенты будут исцелены от тяжелых, опасных для жизни заболеваний, - объясняет Юрий Кузнецов. - Кроме того, в госпитале довольно много больных с гнойными осложнениями после минно-взрывных ранений. С помощью VAC-терапии и специального «поролона» происходит очищение ран от гноя и мертвых тканей.

Благодаря «умному» вакууму заживление ран происходит до 10 раз быстрее! При этом вероятность заражения опасной инфекции сведена к нулю. А значит военный сможет быстрее восстановиться и вернуться к выполнению боевых задач.

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