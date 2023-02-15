«Свои 25 буду встречать на передовой». Многодетная мама на Кубани создала группу поддержки бойцам СВО в память о погибшем друге

Около двух месяцев назад Нина стала собирать гуманитарку для бойцов. Фото: личный архив героини

Нина Кириенко из Крымска никогда не думала, что жизнь забросит ее в волонтерство. У нее хватает и своих забот, на руках пятеро детей-погодков. Самому младшему исполнилось только 3 месяца. Но когда к этой хрупкой 24-летней девушке обратились с просьбой создать группу для сбора гуманитарной помощи бойцам СВО, то решила попробовать. К тому же на то были веские причины - любимый человек ушел на передовую, а друг детства погиб при выполнении боевых задач. В память о нем Нина решила помогать тем, кто сейчас находится под обстрелами.

- У меня дома пятеро детей, а эти ребята каждый день защищают их мирный сон, - рассказала «КП» - Кубань» Нина. – Два моих прадеда погибли на Украине в Великую Отечественную войну, защищая эту землю от нацистов. Разве я могла остаться в стороне?

Нина ведет сбор на теплую одежду, оборудование и продукты питания в социальных сетях. Там же скидывает все отчеты и благодарность от бойцов. Говорит, помогают даже русские эмигранты, которые сейчас живут в Германии и Турции. Большая поддержка приходит от простых жителей Краснодарского края.

Волонтеры отправляются в путь. Фото: личный архив героини

- Я езжу за «ленточку» на выходных. Дети остаются с моими родителями, за что им отдельное спасибо. Еду сама, потому что хочу своими глазами посмотреть, чего не хватает солдатам, в чем они нуждаются больше всего. Часто они скромничают и не говорят об этом, - делится девушка.

Помогать там, где нужнее всего

Нина и ее команда добираются до самых дальних рубежей фронта. В основном это херсонское и запорожское направления. Гуманитарку туда довозят редко, а потребности большие.

- В основном идет запрос на квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы ночного видения. Это то, что реально спасает бойцов. Такие дорогостоящие вещи мы покупаем в складчину, - рассказывает Нина.

Отдельную помощь волонтеры оказывают солдатам-сиротам. Так, мать погибшего на СВО парня из Крымского района собрала посылку бойцу, у которого нет родителей, и поддержки ему ждать неоткуда. В целом, на каждый выезд на фронт волонтеры собирают по несколько тонн груза, а потом распределяют по подразделениям.

- Ребята нас ждут, сопровождают везде. Им важно знать, что они не одни и за ними стоит тыл, - говорит девушка. – Мы сами ощутили на себе, как им живется в окопах и блиндажах - холодно. Поэтому везем туда теплые вещи. Для изготовления окопных свечей купила 20 тысяч жестяных банок. Тут их делают, а потом отвозят на фронт для обогрева.

Реквизиты для помощи группе «Поколение Z»

2202 2023 8755 9424 (получатель Нина Павловна К.).