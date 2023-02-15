По цене элитных апартаментов. Самая маленькая квартира в Краснодаре продается за 2 миллиона рублей

Фото: гугл карты

Цены на жилье в Краснодаре сопоставимы со значениями Подмосковья и Санкт-Петербурга. Средний чек за квадрат на Кубани уже достиг 110 тысяч рублей. За эти деньги человек получит строящееся жилье на окраине города.

За метр в центре придется раскошелиться минимум на 200-300 тысяч рублей за метр. То есть однушка недалеко от улицы Красной обойдется в 7-8 миллионов рублей. За эти деньги можно взять квартиру в Химках или Санкт-Петербурге.

Ценник на жилье в Краснодаре непредсказуем. За три года он увеличился почти в три раза. И эксперты ожидают роста и в 2023 году. Для этого есть все. Во-первых, в черте города практически не осталось мест. Либо они стоят безумных денег. Во-вторых, растет и класс жилья. Помимо стен, покупатель получает инфраструктуру: парки, площадки, парковки, детские сады и школы. Все это возводят застройщики.

Фото: гугл карты

Вместе с первичкой растет и вторичный рынок. «КП» – Кубань» нашла самую маленькую квартиру в Краснодаре. Это комната в общежитии. Ее площадь всего 10,4 квадратных метра.

- Расположена в центре города на пересечении улиц Тургенева, Гагарина, – пишет автор объявления.

Фото: гугл карты

За такие «апартаменты» продавец просит всего два миллиона рублей. При этом покупатель получит общую ванную комнату, туалет и кухню. Зато – в центре города.

Причем риелторов покупатель просит не звонить. Видимо, слишком высок спрос на жилье. По цене за "квадрат" оно сопоставимо с домами бизнес-класса в центре города. Но на выходе покупатель получит скромную комнату в старой двухэтажной панельке.