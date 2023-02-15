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Общество15 февраля 2023 12:49

Откапывают машины из сугробов. На Кубани инспекторы ДПС помогают водителям, застрявшим в снегу

На Кубани инспекторы ДПС помогают водителям выбраться из снежных заносов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Гаишники круглосуточно курсируют по дорогам, чтобы вовремя оказаться на месте, где потребуется их помощь

Гаишники круглосуточно курсируют по дорогам, чтобы вовремя оказаться на месте, где потребуется их помощь

Весь Краснодарский край, в том числе и тропический Сочи, заметает снегом вторые сутки. Перевалы с частой периодичностью закрывают, чтобы почистить дорогу. Но машины из-за гололедицы сносит в кюветы, сложности возникают при подъемах, а из-за переметов – буксуют в снегу и создают пробки.

На выручку приходят сотрудники ДПС. Инспекторы дежурят в усиленном режиме сутками, и в беде никого не оставляют. Некоторым даже помогали ремонтировать транспорт.

- На автодороге Староминская – Кущевская госавтоинспекторы обнаружили «Газель», у которой при движении открутились два колеса. Фургон перегородил целую полосу оживленной трассы. Полицейские огородили неисправный автомобиль и обеспечили регулирование дорожного движения на данном участке, чтобы у водителя была возможность оперативно и безопасно починить машину, - рассказали в пресс-службе ГУ ММВД России по Краснодарскому краю.

В непогоду инспекторы ДПС помогают круглосуточно, при необходимости вызывают эвакуатор, а зачастую и сами вручную вызволяют автомобиль из снежного заноса.

- Водителя самосвала непогода застала на участке трассы Майкоп – Туапсе. Мужчина не учел дорожные условия и ушел в занос. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Машину вытащили. Такая же история приключилась с водителем большегруза в Абинске. Самостоятельно вернуть на проезжую часть грузовик с прицепом мужчина не смог. Полицейские вытащили транспорт с помощью спецтехники, - добавили в МВД.

Кроме этого, в Геленджике инспекторы помогли трем водителям на федеральной автодороге вызволить машины, застрявшие в снегу.

А на автодороге Краснодар – Ейск две отечественные машины вылетели на скользкой дороге в кювет, одна из них опрокинулась. Полицейские не остались в стороне и помогли автовладельцам вытащить их «ласточки».

Экипажи дорожно-патрульной службы продолжают курсировать по автодорогам, чтобы вовремя оказаться на месте, где потребуется их помощь.

По прогнозам, дожди со снегом на Кубани будут идти всю неделю. В выходные в регионе немного потеплеет, затем столбики на термометрах снова упадут.

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