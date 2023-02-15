Откапывают машины из сугробов. На Кубани инспекторы ДПС помогают водителям, застрявшим в снегу

Гаишники круглосуточно курсируют по дорогам, чтобы вовремя оказаться на месте, где потребуется их помощь

Весь Краснодарский край, в том числе и тропический Сочи, заметает снегом вторые сутки. Перевалы с частой периодичностью закрывают, чтобы почистить дорогу. Но машины из-за гололедицы сносит в кюветы, сложности возникают при подъемах, а из-за переметов – буксуют в снегу и создают пробки.

На выручку приходят сотрудники ДПС. Инспекторы дежурят в усиленном режиме сутками, и в беде никого не оставляют. Некоторым даже помогали ремонтировать транспорт.

- На автодороге Староминская – Кущевская госавтоинспекторы обнаружили «Газель», у которой при движении открутились два колеса. Фургон перегородил целую полосу оживленной трассы. Полицейские огородили неисправный автомобиль и обеспечили регулирование дорожного движения на данном участке, чтобы у водителя была возможность оперативно и безопасно починить машину, - рассказали в пресс-службе ГУ ММВД России по Краснодарскому краю.

В непогоду инспекторы ДПС помогают круглосуточно, при необходимости вызывают эвакуатор, а зачастую и сами вручную вызволяют автомобиль из снежного заноса.

- Водителя самосвала непогода застала на участке трассы Майкоп – Туапсе. Мужчина не учел дорожные условия и ушел в занос. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Машину вытащили. Такая же история приключилась с водителем большегруза в Абинске. Самостоятельно вернуть на проезжую часть грузовик с прицепом мужчина не смог. Полицейские вытащили транспорт с помощью спецтехники, - добавили в МВД.

Кроме этого, в Геленджике инспекторы помогли трем водителям на федеральной автодороге вызволить машины, застрявшие в снегу.

А на автодороге Краснодар – Ейск две отечественные машины вылетели на скользкой дороге в кювет, одна из них опрокинулась. Полицейские не остались в стороне и помогли автовладельцам вытащить их «ласточки».

Экипажи дорожно-патрульной службы продолжают курсировать по автодорогам, чтобы вовремя оказаться на месте, где потребуется их помощь.

По прогнозам, дожди со снегом на Кубани будут идти всю неделю. В выходные в регионе немного потеплеет, затем столбики на термометрах снова упадут.

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