В аэропорту Сочи разыскивают пассажира, потерявшего в туалете 700 тысяч рублей

В аэропорту Сочи пассажир потерял 700 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В аэропорту Сочи сотрудница службы клининга нашла в женском туалете сумку с деньгами. Женщина вызвала полицейских, которые подсчитали банкноты и выяснили, что какой-то рассеянный пассажир обеднел на очень крупную сумму.

- После вызова полицейских оказалось, что это очень даже настоящие деньги в сумме 700 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет человека рассеянного, чтобы вернуть найденное, - уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.

В основном пассажиры забывают чемоданы. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По словам сотрудников воздушной гавани, пассажиры часто забывают у них свои вещи, но обычно это сумки или чемоданы.

- Специально для таких случаев в аэропорту работает служба розыска и хранения невостребованного багажа и найденных предметов. В нее поступают вещи, утерянные не только в терминале, но и забытые на борту прилетевшего воздушного судна, - уточнили в учреждении.

А этот гусь не улетел и ждет хозяина. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Кто-то даже забыл огромного плюшевого гуся, который ждет своего хозяина в бюро находок.

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