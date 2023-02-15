Шли на зимнюю рыбалку, но лед растаял. В Славянском районе компания рыбаков на льдине несколько часов ждала спасения

Мужчины провели на холоде несколько часов. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Компания любителей зимней рыбалки попала в ловушку. Ранним утром четверо приятелей в станице Черноерковской перешли по замерзшему каналу в лиман в надежде половить на крючок сонную рыбу. Пробурили полынью, да и увлеклись рыбалкой и разговорами так, что не заметили, как начал таять лед, и они оказались в ловушке.

На берегу рыбаков ждали врачи. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

- В течение дня лед подтаял, и рыбаки оказались отрезанными от берега. К тому же, двое из них провалились под лед. К счастью, они самостоятельно смогли выбраться, но затем, мокрым и обессилившим, им пришлось ждать помощи спасателей, - рассказали в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Самостоятельно выбраться рыбаки не смогли. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Сообщение о терпящих бедствие рыбаках поступило в ЕДДС района в 16:29 вечера. На место происшествия сразу же были отправлены спасатели Славянского отряда «Кубань-СПАС», полиция и врачи.

На лодках спасатели вывезли четверых потерпевших. Двоих, что искупались в холодной воде, на берегу сразу же передали бригаде скорой помощи, - сообщили спасатели.

В 20:00 спасательная операция завершилась. Сейчас медики оказывают помощь мужчинам, пострадавшим от переохлаждения.