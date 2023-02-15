Был судим за кражи и угон, а теперь избил врача. На Кубани пьяный пациент сломал нос врачу скорой помощи

В Краснодаре пациент напал на медиков скорой помощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре врачи скорой помощи попали под горячую руку буйного пациента. Молодого мужчину, лежащего без чувств на улице Владислава Посадского, 42, заметили прохожие. Они и вызвали на место карету скорой помощи, думая, что человек находится при смерти. Но в итоге помощь потребовалась уже не потерявшему сознание парню, а бригаде приехавших ему на помощь медиков.

- Приехав по адресу, бригада скорой помощи действительно обнаружила молодого человека. Доктор Валерий Ковалев начал приводить его в чувства. Однако мужчина, едва придя в сознание, сильно ударил врача по лицу и сломал ему нос, - рассказали в пресс-службе больницы скорой медицинской помощи.

Валерию Калачеву неоднократно судимый мужчина сломал нос. Фото: пресс-службы ККБСМП

Медики смогли скрутить обидчика и вызвали полицию. Полицейские задержали правонарушителя. В отношении него был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Мужчина будет оштрафован и проведет две недели под арестом.

- Ранее молодой человек был неоднократно судим за кражи и угон автомобиля. После установления степени причиненного медицинскому работнику вреда здоровью действиям правонарушителя будет дана правовая оценка, - рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Пострадавший врач Валерий Ковалев - старожил краснодарской скорой помощи. Теперь он сам пациент своих коллег. Мужчине необходимо пройти обследование, чтобы уточнить степень тяжести полученных травм.