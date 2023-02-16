Побережье в белой пелене. Анапу накрыл редкий снег

В Анапе выпал редкий снег. Фото: t.me/MoreOz

Улицы Анапы засыпало снегом. Редкое на курорте природное явление очень порадовало местных жителей. Они начали фотографировать побелевший город.

Улицыкурорта побелели. Фото: t.me/MoreOz

Вместе с настоящей зимней сказкой на курорт пришли и множественные аварии. В связи с этим ввели предупреждение о неблагоприятной дорожной ситуации. Водителей на летней резине попросили не выезжать из домов, чтобы не увеличивать количество ДТП.

Дорожники всю ночь удирают завалы. Фото: t.me/chistoAnapa

- Лужи быстро сковало льдом, на некоторых участках Большой Анапы образовался гололед, снежные накаты. На воздушных линиях электропередачи возможно налипание мокрого снега, - сообщила единая дежурная диспетчерская служба города.

Уточняется, что городские службы переведены на круглосуточный режим работы.

- Спецмашины работали с 4 утра. Они израсходовали 30 «кубов» песко-соляной смеси. Машины продолжат очищать и подсыпать дороги в течение всего дня, - рассказали в мэрии Анапы.

Службы расчищают дороги курорта от снега. Фото: газета "Анапа".

Для комфорта и безопасности пешеходов тротуары города также очищают. Дворники подсыпают дорожки с 6 утра.

Дети радуются снегу. Фото: газета "Анапа".

Больше всего в городе радуются выпавшему снегу дети. Они без всяких забот играют в снежки и хотят, чтобы зимнее чудо продлилось на курорте еще хоть несколько дней. Но, скорее всего, этого не случится. Синоптики обещают потепление до +2 градусов с завтрашнего дня.

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