Пассажирский автобус из Краснодара перевернулся в Ингушетии, один человек погиб

Фото: t.me/mchsri06

Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло утром 16 февраля. Пассажирский транспорт выехал из Краснодара в Махачкалу и перевернулся в Ингушетии на заснеженной трассе. Один человек погиб.

Фото: t.me/mchsri06

- Авария случилась в 07:38 16 февраля на федеральной дороге «Кавказ». Сообщение поступило от диспетчера ЕДДС. По прибытии на место спасательными формированиями было выявлено, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар - Махачкала, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Ингушетия.

Сначала сообщалось о семи пострадавших, затем их количество увеличилось до 15. В ведомстве уточнили, что детей среди пострадавших нет. Погиб водитель автобуса.

- Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «Эрзи» - три человека и одна единица техники, - добавили спасатели.

Фото: t.me/mchsri06

Личности пострадавших выясняются, в том числе устанавливается, были ли в автобусе жители Краснодарского края.

В настоящее время проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося и причины ДТП: было ли это несоблюдение скорости в снежную погоду или техническая неисправность.