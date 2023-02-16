Морозы крепчают. Синоптики предупредили о похолодании в Краснодарском крае

Жителей Кубани просят утеплиться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метели в Краснодарском крае взяли паузу. Циклон, который принес снегопады на юг страны, сместился. Однако с северо-запада в регион уже направляется очередная гряда фронтальной облачности, которая принесет новую порцию осадков и крепкие морозы.

- Это — новый атлантический вихрь, который уже 17 февраля пробьется на берега Черного моря. Осадки снова усилятся, - предупреждают в центре погоды «Фобос». - В большинстве районов они будут идти в виде снега, и только в узкой прибрежной полосе могут переходить в дожди.

Однако в некоторых районах края снежное ненастье продолжится. По данным краевого гидрометцентра, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололед.

При этом на территории Краснодарского края отметки на столбиках термометров пойдут вниз.

- Температура воздуха ночью 17 февраля будет колебаться от минус 4 до 9 градусов, местами в восточной половине края будут морозы до минус 14 градусов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. -18 февраля температура будет от +1 до минус 4 градусов, местами в восточной половине края до минус 8 градусов. Днем 17-го числа от минус 1 до плюс 4 градусов, 18 февраля уже теплее - 2-7 со знаком плюс.

В горах ночью отметки будут опускаться до минус 16 градусов, днем температура 2-7 градусов ниже нуля.

- Также прогнозируем ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду, - добавляют в краевом гидрометцентре.