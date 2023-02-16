Спасенные на Кубани рыси переехали в зоопарк Москвы

Фото: t.me/rare_animals_zoo

В Краснодарском крае у мужчины конфисковали трех рысей. Их изъяли следователи вместе с другими животными. Хозяин не ухаживал за питомцами и хотел зарабатывать на них деньги.

- Следственный отдел на Кубани изъял рысей у частного лица. Предполагается, что всех их хотели использовать для фотографирования с туристами. Рыси были худые, потерянные и напуганные, - сообщили в Центре воспроизводства редких видов животных.

Сейчас трех рысей забрали в хорошие руки, они попали в зоопарк Москвы. Ветеринары их выходили и выкормили.

- Рыси уже освоились: у них наладилось питание, они набрали вес и переоделись в зимний мех, - добавили в Московском зоопарке.

В Центре воспроизводства редких видов животных следят за рысями, как за маленькими детьми. Сотрудники даже научились отличать их по характеру.

- У животных впервые появились полки и так много места, однако они не растерялись и достаточно быстро стали использовать предоставленное пространство. Над именами еще раздумываем. У всех трех разные характеры: один из самцов более строгий, а самочка осторожничает, но в основном с незнакомыми людьми, - отметили в зоопарке.

Рыси быстро нашли общий язык с рабочими по уходу за животными, уже привыкли к расписанию кормлений, научились пользоваться перегонками. Но еще немного побаиваются громких звуков. Сотрудники зоопарка уверены, что и с этой проблемой они быстро справятся.