ФК «Краснодар» стал лучшим клубом Европы по количеству игроков за прошлый сезон

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Прошлой весной «Краснодар» неожиданно перезагрузился. За неделю «быки» лишились тренерского штаба и девяти легионеров. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли.

Это случилось перед началом второй части сезона. Так черно-зеленые остались без лидеров. А спасать команду взялся Александр Сторожук. Последние полгода он возился со второй командой «Краснодара».

Новый тренер сделал ставку на молодежь. Он дал шанс воспитанникам академии черно-зеленых. И не ошибся. За три месяца «Краснодар» даже улучшил позицию в премьер-лиге. До ухода легионеров он шел на пятой строчке, а закончил сезон на четвертой.

Еще Александр Сторожук исполнил мечту Сергея Галицкого. В матче 29-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) на поле одновременно вышли 11 воспитанников академии «Краснодара». А спустя полгода УЕФА признал «быков» рекордсменом Европы. В прошлом сезоне за «быков» сыграли 45 футболистов. Так много игроков не выходило на поле ни за одну команду континента.

Забавно, что создатели рейтинга перепутали логотипы «Кубани» и «Краснодара». Вместе эмблемы «быков» они использовали лого желто-зеленых образца 2018 года.