Оксана Домнина назвала наглой ложью заявления про маму Романа Костомарова

Роман Костомаров с супругой Оксанлой Домниной Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уже месяц врачи борются за жизнь Романа Костамарова. Звезда мирового фигурного катания находится в больнице. За его состоянием следят лучшие медики страны и родственники. Они буквально не отходят от больничной койки мужчины.

Недавно прервала молчание даже супруга Романа. Оксана Домнина призналась, как заболел фигурист. Оказалось, что его беспокоили сильные боли в руки.

- Он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые «смазали» начало болезни. Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января, - заявила жена Романа Костомарова.

Супруга заявила, что находилась в тесном контакте с врачами с момента поступления Романа в стационар. По ее словам, они всегда были честны с ней и никогда не скрывали детали болезни. Так медики сразу предупредили о возможных последствиях болезни фигуриста.

- У мужа было очень тяжелое состояние, все показатели зашкаливали. Это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают, - рассказала Домнина "АиФ".

Также супруга фигуриста опровергла информацию о маме Романа. Якобы женщину не пускали к сыну. Об этом сообщили крупные каналы в телеграме. Они заявили, что распоряжение дали близкие родственники мужчины.

- Мама очень переживает, ей крайне тяжело видеть Рому в таком состоянии. Мы вместе с ней и братом Ромы решили, что пока ей в больницу лучше не приезжать, - заявила фигуристка.

Сейчас врачи борются за жизнь Романа. Она делают все, чтобы он пошел на поправку. Ранее медики заявили, что наметилась позитивная тенденция выздоровления. Но попросили не делать прогнозов и следить за динамикой.

А жена Романа попросила людей молиться за супруга. Чтобы он дальше жил полноценной жизнью.