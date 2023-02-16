Ударили по лицу за просьбу надеть маску и разбили телефон. Родителей трехлетнего ребенка из Краснодара осудили за нападение на фельдшера скорой

Медик пострадал из-за нападения

Все произошло 23 февраля 2021 года. Тогда у трехлетнего малыша поднялась высокая температура, на дворе шел второй год пандемии коронавируса. Родители вызвали скорую. Фельдшеры приехали.

У ребенка заподозрили пневмонию на фоне ковида и сообщили матери, что его нужно госпитализировать. Но в карете скорой помощи между родителями малыша и медиками разгорелся скандал.

- На требование фельдшера надеть маску, женщина ударила медика по лицу. А когда тот попытался по телефону вызвать к месту происшествия полицейских, ее муж вырвал из рук фельшера телефон и разбил об асфальт, - сообщили детали происшествия в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге ребенка довезли до больницы. Но фельдшер написал заявление в полицию. Правоохранители нашли у него травму после нападения и оценили повреждение телефона. На днях был суд, который признал родителей ребенка виновными в нападении на медика во время исполнения служебных обязанностей.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а ее супругу - в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием в доход государства 10% выплат, - уточнили в ведомстве.

Приговоры не вступили в законную силу. Надо сказать, подсудимые не признали себя виновными и планируют обжаловать приговор.

Напомним, в Краснодаре полиция устанавливает обстоятельства конфликта между мужчиной и работником скорой помощи у ночного клуба на улице Красноармейской 11 февраля. Фельдшера вызвали по адресу, а после вопросов о том, кто все-таки нуждается в медпомощи, на него напал пьяный 30-летний посетитель клуба.