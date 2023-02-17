Игрок ФК «Краснодар» две недели тренировался с французским клубом. Узнали, как так вышло

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Прошлой весной «Краснодар» остался без легионеров. За неделю разъехались тренерский штаб и девять игроков. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли.

Новым тренером стал Александр Сторожук. До этого он рулил «Краснодаром-2». А костяк команды состава выходцы академии «быков». И Олакунле Олусегун. Он стал одним из двух легионеров, которые стабильно выходили в старте.

При этом еще два года назад Олусегун играл в чемпионате Краснодарского края. Он выступал за «Висту» из Геленджика. Там его впервые и увидел Александр Сторожук. Затем Олакунле укатил в болгарский «Ботев», но не сыграл ни одного матча. Он ушел в аренду в «Краснодар».

Уже летом «быки» выкупили футболиста. А сам нигериец укатил во Францию. Две недели он занимался с «Ниццей». Ни клуб, ни игрок эту информацию не комментировали.

А Олусегун прервал молчание только зимой. «В прошлом году я мог перейти в «Ниццу». Мои первые мысли были: вау, скоро буду играть против Месси, Мбаппе и Неймара! Думал, что моя мечта детства — попасть в топ-лигу — вот-вот сбудется. Но от нее пришлось отказаться. Я готов был остаться, но в чем-то не сошлись по условиям, и в итоге агент сказал нет. Об этом игрок рассказал изданию Sport24.

Также футболист добавил, что из-за сорвавшейся сделки сменил агента. По слухам, «Краснодар» требовал за игрока 6 миллионов евро. Но французский клуб просил разбить сумму на части: 3 млн – сразу, остальное – бонусы за игру нигерийца.