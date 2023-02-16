Ущерб оценили в 12 млн рублей. В Адыгее экс-директора завода подозревают в халатности из-за гибели рыбы

На экс-директора Адыгейского осетрово-рыбоводного завода завели уголовное дело Фото из архива КП

В Адыгее по материалам республиканского ФСБ возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора местного осетрово-рыбоводного завода. Его подозревают в халатности, которая привела к крупной гибели молоди осетра и стерляди. Ущерб оценили в 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Как установило следствие, подозреваемый руководил Адыгейским осетрово-рыбоводным заводом. Предприятие относится к Азово-Черноморскому филиалу Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. Как выяснилось, с июля по август 2022 года цеха и отдельные производственные участки завода работали не по нормам. Экс-директор не проконтролировал процессы разведения рыбы и соблюдение установленных мер.

- Это привело к недостаче молоди стерляди в количестве более 468 тысяч штук, а также молоди осетра русского в количестве более 6,5 тысячи штук, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

В августе 2022 года подозреваемого не было на рабочем месте без причины. В этот момент на предприятии отключились насосы, которые подавали кислород в бассейны с рыбой. Из-за отсутствия руководителя вовремя восстановить их работу не смогли. В результате на предприятии погибло более 94 тысяч штук молоди стерляди и свыше 17 тысяч штук осетра русского.

Ущерб, причиненный предприятию, превысил 12 млн рублей. Теперь бывшего руководителя завода подозревают в халатности.

- На данный момент по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.