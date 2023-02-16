Экс-игрок сборной России и ФК «Краснодар» вступился за Кристиана Нобоа, которого девушка обвинила в избиении

Кристиан Нобоа Фото пресс-службы ФК Сочи

Кристиан Нобоа – главный антигерой недели в русском спорте. Самого ценного игрока премьер-лиги прошлого сезона обвинили в избиении девушки. Якобы он поколотил любимую, когда она застала его за изменой. Спортсмен отдыхал в компании двух красоток в номере отеля. Об этом девушка рассказала подписчикам.

Кевиам Касо вышла на связь из номера. На лице девушки не было живого места. На подбородке красовался свежий синяк, а по щекам стекала туш.

По словам бизнесвумен, она застала парня за изменой. Но вместо извинений получила порцию ударов по лицу и телу. Ей даже предлагали госпитализацию. Вместе с подругой она добралась до поликлиники. Врачи зафиксировали десятки травм. Но оставаться в больнице девушка не стала. Она заявила, что будет судиться с игроком, отелем и местной полицией.

- Пришли только двое полицейских, и единственное, что они сделали, – попросили меня вернуться в номер, а Кристиана уйти. Мне сказали, чтобы я подумала, хочу ли обратиться в полицию, и прийти в участок на следующий день. Они не вызывали скорую помощь, потому что, если бы они это сделали, они бы запросили экспертизу, – заявили девушка.

Сам Кристиан заявил, что никого не избивал, а девушка была пьяна. И ему хотелось бы скорее забыть эту ночь.

Неожиданно за Нобоа вступился экс-игрок сборной России Владимир Быстров.

- И эти наигранные слезы. Естественно, женщин бить нельзя. Мы не знаем, что там у них произошло. Вряд ли в Дубае отпустили бы Нобоа, если бы инцидент произошел в отеле с проститутками. Сейчас тенденция такая пошла, что девушки не хотят сохранять семью. Накачали губки, подкачали попку - и жизнь удалась. Футболиста нашла, переспала с ним разик, забеременела: алиментики получаю, ни за что не отвечаю. К сожалению, это часто происходит (стиль автора сохранен. – Прим. ред.), - написал Быстров в Telegram.

Отметим, что футбольный клуб «Сочи» никак не комментировал инцидент с собственным футболистом. Его контракт с южанами рассчитан до следующей зимы. При этом он имеет опцию продления еще на один сезон.