Это не авто утонувшей семьи. В полиции Кубани установили владельцев всех выброшенных на сочинский берег машин

Владельцы опознали свои машины. Фото: Олег УМАРОВ

Туристы, прогуливающиеся по берегу Сочи стали свидетелями жуткой картины. Волны вынесли на пляж искореженные остовы автомобилей. Изъеденные морской солью каркасы производят страшное впечатление, но еще страшней от мыслей, что же стало с их владельцами?

Летом 2022 года на курорт обрушился страшный ливень. Потоки воды с горных склонов смывали все на своем пути. Многотонные машины уплывали в море словно газетные кораблики. В двух таких авто оказались семьи из Ставрополя, которые вместе отдыхали в поселке Головинка.

Родственники пропавших без вести туристов так и не получили подтверждения, что это авто их близких. Фото: Олег УМАРОВ

Свидетели видели, как автомобили с мужчиной и тремя детьми уносит в море. Спасатели не теряли надежды найти людей живыми, но через несколько дней безрезультатных поисков их объявили пропавшими без вести. Не удалось найти ни тел, ни авто.

Узнав, что спустя полгода на берег Сочи вынесло три машины, родственники погибших надеялись, что хотя бы сейчас удастся пролить свет на судьбу их близких. Однако полицейские изучили транспортные средства по уцелевшим на частях номерах и заявили – ни одно из них не принадлежало погибшим в Головинке людям.

- Сотрудниками полиции проведен осмотр, в результате которого установлены владельцы транспортных средств. В момент происшествия в данных автомобилях людей не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Машины с пляжа увезут. Фото: Олег УМАРОВ

По данным kp.ru, один из своих автомобилей сумел опознать владелец, который приехал на побережье, когда увидел фото в соцсетях. Со слов мужчины, ему принадлежит Hyundai Elantra.

Также вышел на связь еще один владелец найденной иномарки.

- Летом прошлого года я нырял в воду и сумел обнаружить свою машину. Из нее я вытащил документы на автомобиль. Так что могу доказать, что это моя иномарка, - рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» мужчина, который узнал свой Ford в ржавом металлическом скелете.

В ближайшее время искореженные автомобили будут эвакуировать с берега моря. Для этого уже задействовали спецтехнику. Восстановлению машины не подлежат.

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