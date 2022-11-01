Цацалов Георгий и Сидельников Родион.

В Краснодаре двое студентов спасли пенсионера от нападения собаки. Инцидент произошел 31 октября на территории КУБГАУ.

Учащийся краснодарского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова Цацалов Георгий и студент Кубанского государственного аграрного университета Сидельников Родион находились во дворе учебного заведения. Оба парня учатся на четвертых курсах. Они услышали лай собак и развернулись, чтобы проверить, все ли в порядке.

- Мы побежали в сторону, откуда был слышен звук, и увидели, что на пожилого мужчину напала собака. Ее необходимо было отогнать, поэтому мы начали кидать в животное камни, - рассказал студент Кубанского аграрного университета Сидельников Родион.

Сначала пенсионер даже не понял, что с ним чуть не произошла трагедия. Он подумал, что животное просто прокусило ему штанину, но когда молодые люди начали осматривать спасенного человека, они увидели ужасающую картину.

- На землю начала течь кровь. Кусок кожи был оторван вместе со связками, - уточнил Родион.

Заметив рану, друзья отреагировали мгновенно. Они посадили мужчину на лавочку и начали оказывать ему первую помощь.

- Место укуса мы промыли водой и наложили жгут. Сначала под рукой был только скотч, изолента и салфетки. Кровь пришлось останавливать ими, - поделился четверокурсник КУБГАУ.

После этого Родион позвонил в скорую помощь. Пока пострадавший ждал врачей, друзья пытались разговаривать с ним.

- Мужчина держался очень хорошо. Он даже пытался с нами шутить, - рассказал Родион Сидельников.

В скором времени на место происшествия приехали медики. Они забрали пожилого человека и оказали ему необходимую помощь.

Оказывается, что сильный дух ребята получили, занимаясь спортом. Парни много лет тренировались в одном спортивном зале и оба получили звания кандидатов в мастера спорта по вольной борьбе. Навыки в спасении молодые люди приобрели уже в университете. Они посещали пары безопасности жизнедеятельности. В роковую минуту студенты не растерялись и применили все свои знания на практике.