Фото: admkrai.krasnodar.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в Сочи. Глава региона рассказал об успехах кубанских аграриев, поддержке фермерских хозяйств, развитии виноградарства и виноделия, промышленной сферы и импортозамещении. Затронули тему поддержки семей мобилизованных для участия в специальной военной операции. Глава государства поставил задачу продолжать поддерживать семьи мобилизованных, в свою очередь губернатор заверил, что это будет одним из приоритетных направлений работы.

– Краснодарский край всегда не просто в лидерах, он задает темп, стандарты, показывает планку, к которой всем надо стремиться. Это получается очень здорово. Это ваш результат и вашей команды результат, – сказал на встрече Владимир Путин.

Об урожае.

Путин поздравил аграриев Кубани с завершением уборки урожая. После чего губернатор рассказал о рекордных сборах, которые удалось достичь благодаря беспрецедентной господдержке федерального уровня. Краснодарскому краю было выделено 5,5 млрд рублей.

– В сегодняшних условиях важно, чтобы Кубань оставалась житницей страны, гарантом продовольственной безопасности. Мы можем говорить о том, что агропромышленный комплекс края – высокотехнологичное сельское хозяйство. И как результат – 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, рекордный урожай пшеницы – 10,7 млн тонн. 85% – это твердая пшеница, из которой можно печь хлеб, делать хлебобулочные, макаронные изделия. Сегодня очень важно, чтобы качественная продукция была на столах жителей края, и, конечно, страны, – сказал Вениамин Кондратьев.

О виноделии.

В 2020 году в стране вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Президент России отметил, что инициатива этого закона исходила от Краснодарского края, ее поддержали также южные регионы страны.

– Я очень рад, что она приносит нужные стране результаты. Надо посмотреть правоприменительную практику, если необходимо, внести какие-то коррективы. От тех, кто занимается этим видом деятельности, мы будем ждать обратной реакции, – сказал Путин.

Губернатор Краснодарского края заверил, что положительный эффект от принятого закона уже есть.

– Год от года наращивается количество виноградников, появляются свои питомники с отечественными саженцами. У нас количество виноградников только за этот год увеличилось примерно на 18% и сегодня составляет 28,5 тысяч гектаров. Урожай винограда в этом году - 240 тысяч тонн. Это примерно 35-40 миллионов бутылок вина. Краснодарский край удовлетворяет практически половину потребности вина в нашей стране. А главное – это значимая отрасль экономики региона, – сказал Вениамин Кондратьев.

На поддержку виноградарства и виноделия в 2022 году выделили почти 730 млн рублей. Это средства на субсидирование части затрат при посадке лозы, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевку виноградников.

Об экономике.

Кондратьев доложил Путину о результатах развития экономики региона и росте бюджета Краснодарского края.

– Рост доходной части бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше 15%. А расходная часть – 428,9 млрд рублей. Шесть лет назад бюджет был всего 190 млрд рулей. Рост более чем в два раза, – сказал Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин отметил, что это результат работы команды губернатора.

В марте 2022 года Вениамин Кондратьев утвердил план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности на Кубани. В него вошли более 80 антикризисных решений, которые направлены на преодоление кубанским бизнесом сложившейся ситуации.

Кроме того, на Кубани работают Фонды развития промышленности, поддержи бизнеса, микрофинансирования. Они предоставляют предпринимателям льготные кредиты с минимальными ставками, субсидии и различные преференции.

На сессии Заксобрания региона 27 октября депутаты в очередной раз приняли изменения в краевой бюджет, увеличив его расходную часть на 20,1 млрд рублей.

О развитии агропромышленности.

Владимир Путин призвал "разбюрокрачивать" оказание помощи российским товаропроизводителям.

– Очень просил бы вас не забывать то, о чем вы сами мне неоднократно говорили, а именно – оказывать поддержку крупным товаропроизводителям, не забывать, конечно, и о фермерских хозяйствах, которые всегда составляли значительную часть экономики региона, – сказал Путин.

Кондратьев в свою очередь сообщил, что в крае сохранили существующие и запустили новые меры господдержки. К развитию агропромышленного комплекса привлекают инвесторов, открывают новые предприятия.

По словам главы государства, важно выстроить работу так, чтобы бюрократия не мешала фермерам пользоваться инструментами, которые предоставляет для них государство. Чтобы эта помощь доходила как можно быстрее и работала как можно эффективнее.

– В целом по всем отраслям сельского хозяйства результат серьезный. Доля «фермерского куска» в большом пироге урожая стала существенна, потому что сегодня они защищены, чувствуют себя наравне с агрохолдингами. Их интересы учитываются в общей агропромышленной составляющей региона, – отметил Кондратьев.

О Фонде развития промышленности.

Губернатор рассказал Президенту России Владимиру Путину о развитии промышленности в Краснодарском крае. Глава региона подчеркнул, что при поддержке главы государства 6 лет назад на Кубани создали Фонд развития промышленности.

– Тогда объем Фонда составлял всего 100 миллионов рублей, а сегодня – 5 миллиардов рублей. И это те деньги, которые направляем на модернизацию предприятий, чтобы они максимально переходили на выпуск продукции, который востребован рынком, в том числе по импортозамещению. Выпускаем собственную продукцию с брендом Краснодарского края. Поверьте, она очень нужна на полках кубанских и российских магазинов. И никуда не уйдет, – сказал Вениамин Кондратьев.

За последний месяц в Краснодарском крае отмечают улучшение динамики по многим отраслям экономики, в том числе в крупнейшей из них – производстве пищевых продуктов на 7,5%.

О помощи мобилизованным.

Одним из вопросов рабочей встречи стала помощь родственникам участников специальной военной операции.

– Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: обязательно продолжайте оказывать поддержку, не забывайте про семьи наших граждан – военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество, – сказал Владимир Путин.

По инициативе губернатора Кубани участники специальной военной операции из Краснодарского края получают единовременную выплату. На нее претендуют мобилизованные и те, кто пошел служить по контракту добровольцем после 21 сентября 2022 года.

– Сегодня по 100 тысяч рублей получает семья каждого мобилизованного. Для них это очень важная поддержка. Вижу, с какой заботой и вниманием вы относитесь к семьям ребят, которые защищают интересы России, – сказал Вениамин Кондратьев.

По поручению губернатора списки всех мобилизованных жителей края направили главам городов и районов для взаимодействия с их семьями. Руководители муниципалитетов узнают какие есть проблемы у родственников участников специальной военной операции и чем им можно помочь.

Глава государства отметил, что поддержка семей – важное направление общей работы.

– Вас прошу, и всю вашу команду настроиться на это как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности администрации края, – сказал Владимир Путин.

КСТАТИ

На Кубани госорганизации наградили за поддержку гуманитарной миссии

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