Новая развязка на трассе А-290 станет частью скоростного коридора Кубань – Крым

Фото: ФКУ «Черноморье»

До конца 2022 года начнется строительство разноуровневой развязки на 16-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь. Она станет частью скоростного коридора Кубань – Крым.

- Развязка исключит пересечения с железной дорогой и ликвидирует левые повороты. Это значительно снизит аварийность движения, стесненного сегодня железнодорожным переездом, сложным рельефом и перекрестками дорог в одном уровне, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

Новую развязку построят на въезде в поселок Верхнебаканский со стороны Новороссийска, на пересечении федеральных трасс А-146 и А-290. Там сейчас расположен T-образный перекресток с левыми поворотами.

Развязка станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Частью этого масштабного проекта являются также реконструкция и строительство участков трассы А-290, включая обход Анапы, а также реконструкции трассы А-289 (зона ответственности ФКУ «Тамань»). Все эти усилия направлены на создание единого скоростного коридора, связывающего главные транспортные артерии, ведущие через Кубань и Таманский полуостров в направлениях Крымского моста и черноморских курортов.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Кроме того, строительство новой развязки решит и локальную задачу по повышению безопасности дорожного движения и значительному увеличению пропускной способности трассы А-290 с южной стороны поселка Верхнебаканский. Другими словами, ее строительство важно как для транзитных перевозок и автопутешественников, так и для местных жителей.

Фото: ФКУ «Черноморье»

– Организация работ предусматривает минимальную нагрузку на участок во время стройки. Сначала работы будут вестись за границами существующих дорог. Позже, во время устройства примыканий, возможно сужение проезжей части с четырех до двух полос со стороны Новороссийска, но мы будем стараться производить работы, не мешая автомобилистам, – комментирует начальник ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Помимо трех основных направлений, развязка будет иметь шесть съездов общей протяженностью 1705 метров, которые свяжут федеральные трассы с сетью местных дорог по более удобной схеме.

Объект включает также два путепровода, 10 водопропускных труб и 1514 погонных метров удерживающих сооружений.

- Внешне развязка представляет собой пересечение в разных уровнях с учетом взаимной увязки в плановом и высотном отношении с железнодорожным тоннелем (Большой Новороссийский тоннель). Проектировщики отмечают, что место и схема ее расположения продиктованы особенностями рельефа, необходимостью обойти земли лесного фонда, а также утвержденным генеральным планом развития Новороссийска и действующей сетью дорог, - добавили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».