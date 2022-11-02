Высокопоставленному полицейскому дали 8 лет тюрьмы и штраф в 1,2 млн рублей за взятки на Кубани

Суд признал полицейского виновным

Генри Вартанов занимал пост замначальника следственного отдела полиции в Тимашевском ОВД. В феврале прошлого года его задержали оперативники УФСБ по краю с поличным во время передачи 600 тысяч рублей.

По версии следствия, он предложил за деньги прекратить уголовное преследование в отношении одного из фигурантов, чье дело находилось в его производстве.

Первоначально сумма, которую он попросил с мужчины, была 800 тысяч рублей. Но в итоге они сошлись на меньшей. А дальше все развивалось по совсем плохому для высокопоставленного полицейского сценарию.

- В назначенное время, когда взяткодатель прибыл на место для передачи денег, Вартанов с чужого мобильного телефона отправил ему смс-сообщение с требованием положить деньги в багажник автомобиля, что и было сделано, - поясняют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Здесь его и взяли.

- Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора. Он оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Вартанову дали восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.