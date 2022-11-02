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Происшествия2 ноября 2022 7:54

Высокопоставленному полицейскому дали 8 лет тюрьмы и штраф в 1,2 млн рублей за взятки на Кубани

Апелляция оставила жалобу на суровый приговор Генри Вартанову без удовлетворения
Ева МУР
Суд признал полицейского виновным

Суд признал полицейского виновным

Генри Вартанов занимал пост замначальника следственного отдела полиции в Тимашевском ОВД. В феврале прошлого года его задержали оперативники УФСБ по краю с поличным во время передачи 600 тысяч рублей.

По версии следствия, он предложил за деньги прекратить уголовное преследование в отношении одного из фигурантов, чье дело находилось в его производстве.

Первоначально сумма, которую он попросил с мужчины, была 800 тысяч рублей. Но в итоге они сошлись на меньшей. А дальше все развивалось по совсем плохому для высокопоставленного полицейского сценарию.

- В назначенное время, когда взяткодатель прибыл на место для передачи денег, Вартанов с чужого мобильного телефона отправил ему смс-сообщение с требованием положить деньги в багажник автомобиля, что и было сделано, - поясняют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Здесь его и взяли.

- Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора. Он оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Вартанову дали восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

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