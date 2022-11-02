Капитан полиции из Адыгеи вышел в финал конкурса «Народный участковый»

Дмитрий Садовников представит Адыгею на федеральном этапе конкурса «Народный участковый-2022». Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее завершился региональный этап конкурса «Народный участковый - 2022». По итогам онлайн-голосования победителем в республике стал старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Майкопскому району капитан полиции Дмитрий Садовников.

- Акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, - рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Жители Адыгеи избрали Дмитрия Садовникова своим лидером. Полицейскому 34 года, в органах внутренних дел он работает 2009 года, в службе участковых уполномоченных полиции - с 2015 года. Руководство неоднократно отмечало его за заслуги.

- Капитан Садовников уверен, что заслужить доверие граждан, главным образом, ему позволили умение и способность реально вникать в проблемы людей, оказывать не только консультативную, но и практическую помощь при рассмотрении обращений, - добавили в пресс-службе регионального ведомства. - Убежден, что каждый, кто обращается к участковому, должен получать реальный результат своевременно и качественно, ведь формализм в этом недопустим.

Участковый занимался Кужорским сельским поселением Майкопского района. Жители буквально знают его в лицо. Именно эта близость с гражданами позволила Дмитрию Садовникову добиться победы. И теперь он представит Адыгею на третьем финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022», который пройдет на федеральном уровне.

Отдать свой голос за лучшего «Народного участкового» этого года можно на сайте «КП» - Кубань». Для этого необходимо выбрать желаемую кандидатуру.