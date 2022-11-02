Фото: t.me/armawir_adm

Утром 2 ноября на битумном заводе в городе Армавире Краснодарского края произошел взрыв во время сварочных работ. Двое рабочих погибли. Причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи.

- Организована доследственная проверка по факту инцидента на одном из предприятий, расположенных в промышленной зоне города. По предварительным данным, на заводе произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. По имеющейся информации, пожар мог произойти во время производства ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В результате ЧП погибли сотрудники предприятия 29 и 44 лет. На месте работают следователи-криминалисты.

Фото: t.me/armawir_adm

- Проводится осмотр места происшествия, на предприятии изымается необходимая документация. Следователи проверят, соблюдались ли правила техники безопасности на предприятии. Ход и результаты проверки поставлены руководителем СКР по краю Масловым на контроль, - добавили в СК.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что, по информации мэрии Армавира, во время проведения сварочных работ произошло возгорание битума и взрыв скопления газа. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру системы 112 в 8:28. Пожарные бригады оперативно прибыли на место ЧП, и уже в 8:40 пожар был полностью ликвидирован.

- Произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На место выезжали представители администрации Армавира. Проверка продолжается.