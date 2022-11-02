Полицейский из Сочи представляет Кубань в финале конкурса «Народный участковый-2022»

Фото: 23.мвд.рф

Андрей Москвитин из Сочи победил в краевом этапе конкурса «Народный участковый-2022». Участковый вырвался в финал по результатам голосования и теперь представляет Кубань на федеральном уровне.

- Всего во всероссийском конкурсе принимали участие полицейские из 44 территориальных органов Краснодарского края. Голосование длилось в течение недели, - сообщали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Накануне Дня сотрудника внутренних дел Москвитин поборется за звание Народного участкового страны.

Фото: 23.мвд.рф

- Полицейский Андрей Москвитин начал карьеру в органах 14 лет назад. Сейчас он в звании лейтенанта обслуживает административный участок в городе-курорте. Свою работу Москвитин считает одной из самых важных, ведь именно участковые первыми приходят на помощь жителям, попавшим в беду, - рассказывают про коллегу в краевом Главке.

В должности участкового Москвитин работает два года. Несмотря на малый срок он успел добиться больших достижений на посту.

- На счету участкового два задержанных, находящихся в розыске, раскрыто 16 преступлений и одно особо важное, более 80 выявленных административных нарушений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Неоднократно Москвитин поощрялся правами начальника УВД. Именно голосование поможет сочинскому полицейскому стать лучшим участковым России. Поддержать Андрея Москвитина можно поставив галочку напротив его фамилии в публикации с финалистами.