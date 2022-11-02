Осенний призыв в Краснодарском крае 2022: когда начнется и завершится, сколько продлится и кого заберут в армию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осенняя призывная кампания началась на Кубани. Об этом объявил глава региона Вениамин Кондратьев.

- На срочную службу в Вооруженные силы России отправятся более шести тысяч жителей Кубани, – подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Отметим, что осенний призыв начался еще 1 ноября. Он продлится два месяца – до конца декабря.

Осенний призыв в Краснодарском крае 2022 завершится накануне Нового дня. Официально об окончании кампании будет объявлено 31 декабря.

- Поговорили с военным комиссаром края Александром Кузнецовым. Он заверил, что ни один призывник-срочник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы России, – заключил губернатор Кубани.

Кого заберут в армию в рамках призыва в Краснодарском крае 2022

Кампания коснется людей, которые отвечают требованиям. Это мужчины в возврате от 18 до 27 лет, которые состоятся на воинском учете и не находятся в запасе.

Осенний призыв в Краснодарском крае 2022 продлится до конца года. Он официально завершится 31 декабря.

Отметим, что на срочную службу отправятся 120 тысяч россиян. Это на 7500 человек меньше, чем год назад.