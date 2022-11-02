Следователи проводят проверку

Два человека погибли при взрыве остатков битума в промзоне в Армавире Краснодарского края. ЧП произошло утром 2 ноября.

Следственный комитет региона опубликовал видео с места трагедии. На кадрах видны поврежденные цилиндрические емкости.

Криминалисты осматривают территорию и изымают всю документацию. СК проверит, как соблюдалась техника безопасности на заводе.

- В настоящее время на месте продолжает работать следователи. Проводится осмотр места происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия ЧП, а также специалисты выяснят, соблюдались ли правила техники безопасности на предприятии. Ход и результаты проверки поставлены руководителем СКР по краю на контроль, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар после взрыва произошел на предприятии «Армбитум» на территории северной промзоны Армавира. По предварительной мэрии города, во время сварочных работ загорелся битум и произошел взрыв скопления газа. Двое рабочих 29 и 44 лет погибли на месте.

На территории завода работает следственный комитет и прокуратура, на место выезжали и сотрудники администрации. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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