На Кубани отменили фейерверки и праздничные мероприятия в новогоднюю ночь Фото из архива КП

Массовые новогодние гулянья и фейерверки отменили на Кубани из-за СВО. Такое поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Городам и районам Краснодарского края уже дали ряд рекомендаций по подготовке к празднованию Нового года. Известно, что улицы муниципалитетов традиционно тематическими декорациями и световыми конструкциями. Но закупать для этого новые элементы не планируют – украшать муниципалитеты планируют прошлогодними атрибутами.

Не планируется закупать и искусственные ели. В парках, скверах, на площадях и в торговых центрах установят и украсят уже имеющиеся деревья. Тем временем елочные базары откроются традиционно в преддверии праздничных дней и будут работать в обычном режиме.

В новогоднюю ночь и в остальные праздничные дни в муниципалитетах Краснодарского края отменят масштабные мероприятия. Для жителей и гостей региона не планируют проводить концерты, фестивали, обширные театрализованные постановки. Кроме того, в регионе отменят традиционный запуск фейерверков.

- Для юных жителей Кубани проведут новогодние программы и традиционные «детские елки». Особое внимание уделят организации утренников для детей мобилизованных жителей края, - отметили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, ранее масштабные мероприятия и запуск фейерверков в новогоднюю ночь отменили в Краснодаре. Город, как и весь край, украсят праздничными декорациями, которые приобретали в прошлом году. Новых элементов закупать не планируют.